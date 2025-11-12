最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
豆豉雞
豆豉雞是一道以雞肉為主搭配豆豉、薑、蒜等香料烹製而成的；口感濃郁，鹹香下飯而且做法多樣，常被視為一道下飯好菜。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
雞肉 600g
薑(指節大小) 5粒
蒜粒 5粒
砂糖 1大匙
醬油 1大匙
蠔油 1大匙
豆豉 1大匙
花雕酒 3大匙
白胡椒粉 1/2小匙
洋蔥 0.5顆
青蔥(切段) 3枝
作法:
1 ：
首先將薑、蒜粒下鍋爆香
2 ：
接著放入雞肉、砂糖拌炒。
3 ：
再來放入所有調味料炒勻後，轉小火，上蓋稍微悶煮一下。
4 ：
放入洋蔥、蔥段炒到斷生並讓醬汁稍微收汁。
5 ：
最後再依照喜好放上辣椒就完成了。
6 ：
豆豉雞是一道運用豆豉鹹香風味烹調的家常菜，做法簡單，能品嚐到雞肉的鮮嫩與豆豉的獨特香氣，是很適合搭配白飯的料理喔。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56350
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
近日有網民於連登討論區發帖，以「西九龍中心個Food court根本係世界級」為題，盛讚位於深水埗的西九龍中心美食廣場，更直指其堪比台灣士林夜市，「各國美食都食到又平民價錢，根本係旅遊景點」。帖文一出，旋即掀起熱烈討論，不少人留言力撐，稱該美食廣場內選擇多元而且價錢親民，是本地隱世掃街天堂，但亦有大批網民將重點放在廣場內的座椅上。Yahoo Food ・ 23 小時前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
顧客稱壽司拼盤有「手指咁長」螺絲 爭鮮不認罪受審 控方擬呈拼盤官關注衞生
連鎖壽司店「爭鮮」被投訴，天水圍分店賣出的壽司拼盤有一根金屬螺絲。公司否認食環署票控的「食物的品質與購買人所要求者不符」罪，案件周三（12 日）在粉嶺裁判法院開審。法庭線 ・ 11 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
柬埔寨太子集團發聲明：陳志從未參與非法活動
被指是亞洲最大跨國犯罪組織的「太子集團控股」今日（11 日）發出聲明，嚴正否認集團主席陳志曾經參與任何不合法活動，並指最近對於他的指控沒有根據，旨在藉口非法充公價值數以十億美元計的資產。集團聲稱，指控加上傳媒重複報道，已對數以萬計無辜僱員、合作伙伴及集團服務的社區造成不當的傷害。Yahoo新聞 ・ 1 天前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 21 小時前
全智賢罕談婚姻！首度上YouTube節目甜曝與執行長老公的戀愛過程
節目中，全智賢被設定為「四姐妹」之一，聊天內容從工作聊到家庭，氣氛輕鬆自然。當話題轉到戀愛與婚姻時，她笑著坦言自己當時並不想去相親，但朋友極力撮合、盛讚男方「超帥」，雖然她嘴上堅決說不要，但最後還是「身體很誠實地出現在現場」。閔孝琳、太陽久違合體被酸「變...styletc ・ 1 天前
中國製「尿袋」引火災 日本出手整治將公佈涉違規清單
日本繼今年7月起實施的行動電源（「尿袋」）需貼身攜帶上機的新安排後，再度出手針對違規「尿袋」，最新消息稱，經濟產業省自下月開始，將公佈涉嫌違反安全標籤規定的行動電源和其他電子產品製造商及進口商名單，予消費者與電商平台參考作下架處理；舉措呼應早前有中國製「尿袋」在日本引發多宗火災事故，料產業透明度將大增Yahoo財經 ・ 16 小時前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
英國駐港領事辦英王壽辰派對 陳方安生、曾蔭權、曾鈺成等現身 劉慧卿：見應該見的人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】英國駐港總領事館今（12日）舉辦英王壽辰午宴，特區政府派出政務司副司長卓永興出席。早前被港澳辦轉載文章批評的前政務司司長陳方安生、前特首曾蔭權等人現身，兩名前行會成員夏佳理、李國寶等亦有赴會。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
李明慧再反擊 連發三段聲明稱遭噤聲 質問「想逼死我嗎？」
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 1 天前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
港產KPOP男團XODIAC化身吸血鬼王子 新歌《Alibii》打入音源榜單前十
韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出。此次歌曲的風格及成員們的造型皆為全新嘗試，巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題，展現出一種疑幻疑真的效果，黑色性感的造型更是令粉絲們為之瘋狂。MV 中香港成員SING(麥駿昇)露出尖牙，明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO(李傲賢)在最頭一幕被眾人強拖着及最後一幕吸血的鏡頭，令粉絲紛紛議論LEO究竟足吸血鬼還是王子？新歌《Alibi》除了此次公開的實拍MV之外,還結合了來往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果,製作了AI版本的MV，而下星期公開的AI MV 便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼及彼此之間的過節和聯盟故事。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前