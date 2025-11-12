韓國男團XODIAC於昨日（11日）正式推出新作《Alibi》，並在韓國知名音樂節目《The Show》的最終集上進行回歸演出。此次歌曲的風格及成員們的造型皆為全新嘗試，巧妙融合了王子與吸血鬼的夢幻主題，展現出一種疑幻疑真的效果，黑色性感的造型更是令粉絲們為之瘋狂。MV 中香港成員SING(麥駿昇)露出尖牙，明顯SING 是飾演吸血鬼。而另一香港成員LEO(李傲賢)在最頭一幕被眾人強拖着及最後一幕吸血的鏡頭，令粉絲紛紛議論LEO究竟足吸血鬼還是王子？新歌《Alibi》除了此次公開的實拍MV之外,還結合了來往於現實和虛擬的演出和AI圖像效果,製作了AI版本的MV，而下星期公開的AI MV 便會交待成員們誰是王子誰是吸血鬼及彼此之間的過節和聯盟故事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前