不用醫美直接有豐唇嘟嘟唇效果！超好用「唇線筆」推薦入手不後悔，手殘黨也能輕鬆駕馭

想讓雙唇看起來更豐潤更juicy，唇線筆是關鍵的秘密武器！它不只可以勾勒精緻唇形、更能在視覺上平衡面部比例，讓五官看起來更立體！以下推介5支各有特色唇線筆，覆蓋不同預算與需求，就算是手殘黨也能輕鬆畫出嘟嘟唇！

Photo from tarte

嘟嘟唇畫法

先在唇峰畫「X」定點，再從唇峰向兩側順著原生唇線勾勒上唇，下唇從中間向唇角平緩延伸，若想唇形更飽滿可輕微超出唇線 1-2mm。再按喜好用霧面感或光澤感的唇妝填滿整個唇部，最後在唇峰和下唇中央輕疊一點唇油或高光即可～

Photo from tarte

唇線筆推薦1. tarte Maracuja Juicy Lip Liner（$210）

tarte Maracuja Juicy Lip Liner（$210）

這支唇線筆添加了透明質酸和百香果複合物，質地滋潤 creamy，上唇順滑不拉扯肌膚。內置卷筆刀設計超便利，不用額外攜帶工具，隨時能保持筆尖銳利。配方不暈染、不滲色，既能勾勒唇線，也能全唇填滿當唇釉用，搭配同系列唇彩使用，唇紋會變得更不明顯，飽滿水潤！

唇線筆推薦2. Huda Beauty Lip Contour 2.0 Lip Liner（$250）

Huda Beauty Lip Contour 2.0 Lip Liner（$250）

這款主打「塑形」的唇筆，特別適合想調整唇形對稱度的人！質地順滑易上色，可單獨使用後疊加唇霜打造豐潤感，也能搭配其他唇妝打底，步驟簡單，手殘黨也能快速上手。

唇線筆推薦3. M.A.C. Lip Pencil（$220）

M.A.C. Lip Pencil（$220）

這款是經典的專業級唇線筆，擁有35種豐富色號，從日常裸色到個性深色都有。它的質地順滑creamy，既能精準描邊，也能全唇塗滿作為底色，讓後續唇膏更顯色持久，是打造層次感唇妝的必備工具，不管是專業化妝師還是新手都一樣適用！

唇線筆推薦4. Canmake Lip Trick Liner 唇線筆（$58）

Canmake Lip Trick Liner 唇線筆（$58）

1.5 毫米超幼筆芯能精細描繪唇峰與唇角，建議可同時入手一枝光影及一枝陰影色號，為唇部提亮及加深輪廓，塑造立體感，且耐水耐汗不易脫妝。只需58元，性價比超高，就算預算有限也能放心衝！

唇線筆推薦5. Rom&nd Lip Mate Pencil（$98）

Rom&nd Lip Mate Pencil（$98）

韓系自然妝感首選！質地柔滑輕盈，更貼心自帶暈染刷，畫好唇線後，可以立即用刷子將邊緣輕輕暈染開，即能打造自然過渡的模糊唇線，輕鬆畫出漸層的3D效果！

