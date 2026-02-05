Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！
AV女優豐岡沙月罕病纏身！切除子宮化療危機逼近 從小孕育夢想恐成泡影
日本AV圈近來傳出震撼消息，知名女優豐岡沙月公開罹患罕見子宮疾病，病情嚴重到可能危及生命，讓粉絲和同行都捏把冷汗。根據多間媒體如鏡週刊和三立新聞報導，
這位2017年出道的甜美系女優，本來以亮麗外型和火辣身材圈粉無數，沒想到健康亮紅燈。她在社群平台上po出病床照，戴著氧氣罩的模樣讓人鼻酸，坦言如果惡化成癌，就得全切子宮並接受化療，以防癌細胞擴散到肺部或腦部。CT掃描已經完成，下週報告出爐前，她的心情像坐雲霄飛車。更有媒體如TVBS指出，這疾病起因於葡萄胎，俗稱水泡狀胎，
轉為侵入性葡萄胎或絨毛膜癌的機率不低。豐岡沙月還幽默自嘲「太拚命工作，把身體搞壞了」，但背後藏著無奈與恐懼。
她的經紀公司也低調證實，近期作品會減少，轉而增加輕鬆的粉絲互動活動。這消息一出，不只業界震動，連海外粉絲都湧入關心，顯示她在圈內的人氣根基穩固。
從夢想破碎到病魔來襲 豐岡沙月的人生轉折點
豐岡沙月的故事，從小就充滿對母性的憧憬，她在長文中回憶，從兒時起就幻想擁有自己的小孩，當個幸福媽媽。但如今，這罕見疾病像顆不定時炸彈，威脅到一切。
壹蘋新聞網報導，她最初診斷為葡萄胎，病情快速惡化，醫生警告若轉為絨毛膜癌，切除子宮是唯一保命途徑，避免轉移風險。中國時報補充，她1月30日已做完詳細檢查，
等待結果的日子煎熬萬分。回溯她的職涯，豐岡沙月出道近十年，拍過無數作品，體力消耗極大，她自己也反思，這行對女性身體負荷沉重，尤其子宮容易出問題。
香港01提到，她不只自省，還呼籲同行定期體檢，別等到出事才後悔。事實上，AV業界過去就有類似案例，女優因過勞或疾病淡出，豐岡沙月的經歷像一面鏡子，提醒大家健康優先。
儘管如此，她鬥志不減，計畫透過社群分享康復過程，轉化負面為正能量。
媒體同情粉絲心疼 PTT鄉民直呼太慘 各界聲浪交織
媒體報導多帶同情調性，像是鏡週刊強調豐岡沙月勇敢面對，TVBS則聚焦醫療細節，指出絨毛膜癌雖罕見但醫學進步，存活率不低。但在社群如PTT和Dcard，網友反應更直接，
有人直呼「太慘了，這麼年輕就碰上這種事」，還有人分享類似醫療經驗，勸她樂觀治療。Threads上，粉絲留言區一片暖心，「身體最重要，好好休養我們等你回歸」，
甚至有海外網友用英文鼓勵「Stay strong」。不過，也有些鄉民吐槽業界黑暗面，「AV圈太操，女優健康誰顧？」對比媒體正面報導，社群風向更偏向批評系統問題。
平台上，她的po文點讚破萬，有人開玩笑「快來見面會，證明你還在」，但多數是真誠關切「醫學發達，別擔心」。這種觀點碰撞，顯示公眾對AV女優的刻板印象，正逐漸轉為人性關懷。
從危機中尋找新生 豐岡沙月不屈的未來藍圖
面對未知，豐岡沙月沒自怨自艾，反而向片商喊話，未來無法激烈拍攝，但能接輕鬆攝影或活動，顯示她的專業精神。報導指出，她會減少作品數，但增加實體見面會，
幽默說「趁現在還見得到我，快來吧」。這態度讓人佩服，也為業界注入正面訊息。整體來看，這事件不只個人悲劇，更是提醒女性健康議題。無論結果如何，她的故事已激勵許多人重視體檢。
Japhub小編有話說
哎喲，豐岡沙月這事聽來真讓人心揪，工作狂女優遇上罕病，夢想泡湯還得面對手術，簡直人生劇本太狗血。
但她那自嘲精神和呼籲體檢的態度，超有感染力，老司機們別只顧看片，也該關心這些女孩的真實生活。希望報告好消息，早日康復重返舞台啊！
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得
方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
你是否經常覺得身體被抽乾力氣？做什麼事情都很疲倦？這種反應有機會是身體正在發出缺乏維他命B雜的信號。維他命B雜是營養素中的重要成分，又稱為「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。不過其實這些維他命B各自有著不同的功效，而且每日攝取量也不盡相同！食了維他命B雜導致「尿黃」，這正常嗎？網上更傳言「補充維他命B雜會影響晚上睡眠」，到底可信嗎？今次Yahoo Food找來「家營營養中心」營養師吳瀟娜（Lillian）為大家解構維他命B雜好處及禁忌，再教大家什麼食物可以補充維他命B雜以及什麼時候補充維他命B雜最好，大家補充維他命B雜前先看營養師講解啦！
長者餐飲券2026｜政府派7萬套餐飲券！$25歎敏華黯然銷魂飯/大家樂/KFC 領取方法+合資格人士一覽
各位老友記留意！政府與商界合辦的第四輪「愛心食肆 賞你惠食」活動正式殺到！ 今次活動將會派發 7 萬套 餐飲優惠券，每名受惠長者可獲發一套 8 張。憑券只需 $25 就可以在大家樂、大快活、太興、KFC 等連鎖食肆享用午市或晚市套餐。當中最矚目的是可以用 $25 歎到原價約 $75 的敏華冰廳黯然銷魂飯，變相 33折 食好西！即睇內文了解領取資格及全線餐單。
屯門青山男子墮崖 一度捉緊大樹最終墮下 人員展開陸空搜救
【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，事主手部捉緊大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。
學生交流團離隊 學到消費知識 電子支付無所遁形？
香港向來是全球先進的消費市場之一，近日爆出香港學生在內地交流團期間都能夠自行偷走消費，有大學的日本交流團甚至盛傳有學生借機會使用色情服務並報銷，成功交流「報銷知識」，成為本港網絡熱話。今天商業與經濟的知識，早已不單靠交流團閉門研習，學生外出體驗，或者能夠體驗國家的電子支付發展；以中日兩地的報銷情況，亦揭示多年過去背後「無現金城市」的普及程度，在日本消費以現金支付開單為主，理論上最易報銷
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國
《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
日本雪災為何奪走27條命？ 表面先進國家私下雪災慘烈！
日本這波從一月中旬開始的超強寒流，簡直像天公發飆一樣，狂灑大雪讓多個縣市變成白茫茫的冰雪世界。根據多家媒體彙整的最新數據，這場持續近兩週的暴雪已經釀成全境27人喪生、290人掛彩的慘劇，主要集中在靠近日本海的北部地區。像是青森縣和新潟縣，積雪厚度直接破表，導致交通大亂、房屋面臨倒塌危機，甚至有民眾在除雪時出意外身亡。
哈佛大學研究推薦10種「抗衰老食物」！把40歲養成20歲體質，每天吃一兩種已比同齡人年輕
隨著「長壽科學 (Longevity)」與「生物駭客 (Biohacking)」成為全球熟齡女性的熱門搜尋關鍵字，如何透過飲食實現「逆齡成長」已成為必修課。哈佛大學多項研究指出，正確的飲食能從細胞底層修復老化，亦推薦10 種頂級抗衰老食物，建議每天輪流攝取一至兩種，隨時比同齡人更年輕！
馬斯克被女兒打臉！出面證實愛潑斯坦檔案郵件：我們確實在「島上」
隨著已故金融家、性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案再度曝光，特斯拉執行長馬斯克被揭露曾於 2012 至 2013 年間與其透過電子郵件討論加勒比海行程；對此，與馬斯克關係疏遠的女兒 Vivian Wilson 近日出面表示，他們當時確實在電郵所指時間點在當地，認為文件具可信度，引發討論。
英超 ｜曼聯On Fire 4位球星輪流贏每周最佳
曼聯在卡域克帶隊之下，英超取得3連勝，更是連續四個星期，由4名不同紅魔成員，贏得英超每周最佳球員。
苑瓊丹甘為做直播「著尿片」 李霖恩樂見太太比自己有「錢」途：「我唔介意食軟飯！」
近期「商界」非常活躍嘅苑瓊丹呢日又有新動向，她宣布與眾圈中好友劉可、魯振順、鍾潔兒、李霖恩合作直播，讓市民安坐家中輕鬆辦年貨。期間，苑仔親力親為「搬燒豬」非常搞笑。
愛潑斯坦案︱比爾蓋茨稱後悔與愛潑斯坦相處 前妻：相關細節勾起了「非常痛苦的回憶」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）的前妻梅琳達（Melinda French Gates）回應前夫名字出現在與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的司法文件時表示，相關內容勾起婚姻中「非常、非常痛苦的時刻」，形容感到「難以置信的悲傷」。
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸...