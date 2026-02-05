豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

AV女優豐岡沙月罕病纏身！切除子宮化療危機逼近 從小孕育夢想恐成泡影

日本AV圈近來傳出震撼消息，知名女優豐岡沙月公開罹患罕見子宮疾病，病情嚴重到可能危及生命，讓粉絲和同行都捏把冷汗。根據多間媒體如鏡週刊和三立新聞報導，

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

這位2017年出道的甜美系女優，本來以亮麗外型和火辣身材圈粉無數，沒想到健康亮紅燈。她在社群平台上po出病床照，戴著氧氣罩的模樣讓人鼻酸，坦言如果惡化成癌，就得全切子宮並接受化療，以防癌細胞擴散到肺部或腦部。CT掃描已經完成，下週報告出爐前，她的心情像坐雲霄飛車。更有媒體如TVBS指出，這疾病起因於葡萄胎，俗稱水泡狀胎，

廣告 廣告

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

轉為侵入性葡萄胎或絨毛膜癌的機率不低。豐岡沙月還幽默自嘲「太拚命工作，把身體搞壞了」，但背後藏著無奈與恐懼。

她的經紀公司也低調證實，近期作品會減少，轉而增加輕鬆的粉絲互動活動。這消息一出，不只業界震動，連海外粉絲都湧入關心，顯示她在圈內的人氣根基穩固。

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

從夢想破碎到病魔來襲 豐岡沙月的人生轉折點

豐岡沙月的故事，從小就充滿對母性的憧憬，她在長文中回憶，從兒時起就幻想擁有自己的小孩，當個幸福媽媽。但如今，這罕見疾病像顆不定時炸彈，威脅到一切。

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

壹蘋新聞網報導，她最初診斷為葡萄胎，病情快速惡化，醫生警告若轉為絨毛膜癌，切除子宮是唯一保命途徑，避免轉移風險。中國時報補充，她1月30日已做完詳細檢查，

等待結果的日子煎熬萬分。回溯她的職涯，豐岡沙月出道近十年，拍過無數作品，體力消耗極大，她自己也反思，這行對女性身體負荷沉重，尤其子宮容易出問題。

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

香港01提到，她不只自省，還呼籲同行定期體檢，別等到出事才後悔。事實上，AV業界過去就有類似案例，女優因過勞或疾病淡出，豐岡沙月的經歷像一面鏡子，提醒大家健康優先。

儘管如此，她鬥志不減，計畫透過社群分享康復過程，轉化負面為正能量。

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

媒體同情粉絲心疼 PTT鄉民直呼太慘 各界聲浪交織

媒體報導多帶同情調性，像是鏡週刊強調豐岡沙月勇敢面對，TVBS則聚焦醫療細節，指出絨毛膜癌雖罕見但醫學進步，存活率不低。但在社群如PTT和Dcard，網友反應更直接，

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

有人直呼「太慘了，這麼年輕就碰上這種事」，還有人分享類似醫療經驗，勸她樂觀治療。Threads上，粉絲留言區一片暖心，「身體最重要，好好休養我們等你回歸」，

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

甚至有海外網友用英文鼓勵「Stay strong」。不過，也有些鄉民吐槽業界黑暗面，「AV圈太操，女優健康誰顧？」對比媒體正面報導，社群風向更偏向批評系統問題。

平台上，她的po文點讚破萬，有人開玩笑「快來見面會，證明你還在」，但多數是真誠關切「醫學發達，別擔心」。這種觀點碰撞，顯示公眾對AV女優的刻板印象，正逐漸轉為人性關懷。

從危機中尋找新生 豐岡沙月不屈的未來藍圖

面對未知，豐岡沙月沒自怨自艾，反而向片商喊話，未來無法激烈拍攝，但能接輕鬆攝影或活動，顯示她的專業精神。報導指出，她會減少作品數，但增加實體見面會，

豐岡沙月罕病真相是什麼？ 夢想與病魔拉鋸戰網友心疼！

幽默說「趁現在還見得到我，快來吧」。這態度讓人佩服，也為業界注入正面訊息。整體來看，這事件不只個人悲劇，更是提醒女性健康議題。無論結果如何，她的故事已激勵許多人重視體檢。

Japhub小編有話說

哎喲，豐岡沙月這事聽來真讓人心揪，工作狂女優遇上罕病，夢想泡湯還得面對手術，簡直人生劇本太狗血。

但她那自嘲精神和呼籲體檢的態度，超有感染力，老司機們別只顧看片，也該關心這些女孩的真實生活。希望報告好消息，早日康復重返舞台啊！

請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！