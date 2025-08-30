新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價
豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！
手機/智能手錶/耳機/平板/電腦等電子產品
Samsung Galaxy Watch5 原價$
1690 特價$450
HUAWEI Watch D 原價$
2599 特價$600
Samsung Galaxy Buds3 Pro 原價$
1398 特價$800
Bose QuietComfort Earbuds 原價$
1388 特價$480
HONOR X8a 5G 原價$
1599 特價$800
HUAWEI Nova 12s 原價$
2256 特價$1280
HONOR Pad 9 原價$
2599 特價$900
HONOR MagicPad 2 原價$
4499 特價$2250
Apple iMac 24吋(M4) 原價$
14499 特價$7500
ASUS Vivobook 14 原價$
5298 特價$2999
Zhiyun Smooth 4 穩定器 原價$
699 特價$150
捲髮棒/風筒/攪拌機/烤爐/氣炸鍋/電飯煲等小型家電
Dyson Airwrap HS05 原價$
3980 特價$1230
Dyson HD08 Supersonic Hair Dryer 原價$
2980 特價$1490
Philips All-in-One 智能萬用鍋 HD2151 原價$
1780 特價$500
Xiaomi 小米 智能空氣炸鍋 3.5L 原價$
420 特價$100
Bruno 多功能煮食爐連烤盤 原價$
998 特價$390
Tefal Spherical Pot Rice Cooker 原價$
1095 特價$300
Tefal 養生烹煮攪拌機 原價$
2698 特價$780
風扇/空氣清新機/洗衣機/冷氣機/雪櫃等大型家電
Dyson Hot+Cool 風扇暖風機 原價$
3380 特價$1000
Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機 原價$
4280 特價$1920
Panasonic R32 窗口式冷氣機 特價$1800
Panasonic 變頻式淨冷窗口式冷氣機 原價$
5809 特價$3100
Fortress 6公斤日式洗衣機 原價$
2399 特價$1000
Winot 雙門雪櫃 清貨價$2400
Tefal Pure Air Essential 空氣清新機 原價$
1698 特價$200
豐澤荃灣開倉特賣場詳情：
日期: 2025年8月29至9月7日
時間: 由早上11:30至晚上8:00
店舖地址: 荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有貨品售完即止
更多著數文章：
