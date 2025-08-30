豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、Apple iMac低至半價

豐澤開倉｜各款電子產品及名牌家電激減至$100起 Dyson風筒、 Apple iMac 低至半價

豐澤又開特賣場！今次荃灣特賣場由即日起至9月7日舉行，現場有多款人氣品牌家電、手機、智能手錶及平板電腦等產品，最搶手有Dyson風扇及風筒、Huawei/Honor手機及智能手錶等等，即刻睇吓今次有咩抵買產品啦！

手機/智能手錶/耳機/平板/電腦等電子產品

Samsung Galaxy Watch5 原價$ 1690 特價$450

HUAWEI Watch D 原價$ 2599 特價$600

Samsung Galaxy Buds3 Pro 原價$ 1398 特價$800

Bose QuietComfort Earbuds 原價$ 1388 特價$480

HONOR X8a 5G 原價$ 1599 特價$800

HUAWEI Nova 12s 原價$ 2256 特價$1280

HONOR Pad 9 原價$ 2599 特價$900

HONOR MagicPad 2 原價$ 4499 特價$2250

Apple iMac 24吋(M4) 原價$ 14499 特價$7500

ASUS Vivobook 14 原價$ 5298 特價$2999

Zhiyun Smooth 4 穩定器 原價$ 699 特價$150

捲髮棒/風筒/攪拌機/烤爐/氣炸鍋/電飯煲等小型家電

Dyson Airwrap HS05 原價$ 3980 特價$1230

Dyson HD08 Supersonic Hair Dryer 原價$ 2980 特價$1490

Philips All-in-One 智能萬用鍋 HD2151 原價$ 1780 特價$500

Xiaomi 小米 智能空氣炸鍋 3.5L 原價$ 420 特價$100

Bruno 多功能煮食爐連烤盤 原價$ 998 特價$390

Tefal Spherical Pot Rice Cooker 原價$ 1095 特價$300

Tefal 養生烹煮攪拌機 原價$ 2698 特價$780

風扇/空氣清新機/洗衣機/冷氣機/雪櫃等大型家電

Dyson Hot+Cool 風扇暖風機 原價$ 3380 特價$1000

Dyson Purifier Cool 二合一空氣清新機 原價$ 4280 特價$1920

Panasonic R32 窗口式冷氣機 特價$1800

Panasonic 變頻式淨冷窗口式冷氣機 原價$ 5809 特價$3100

Fortress 6公斤日式洗衣機 原價$ 2399 特價$1000

Winot 雙門雪櫃 清貨價$2400

Tefal Pure Air Essential 空氣清新機 原價$ 1698 特價$200

豐澤荃灣開倉特賣場詳情：

日期: 2025年8月29至9月7日

時間: 由早上11:30至晚上8:00

店舖地址: 荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有貨品售完即止

