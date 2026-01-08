Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【豐澤】老友記每月8號尊享95折

老友記每月8號去豐澤購物可享額外優惠！只要綁定樂悠咭到易賞錢帳戶，到豐澤門市買指定小家電可享優惠價額外95折，購物全線豐澤牌及軽井沢優惠價額外95折，老友記去shopping記得揀啱日子！

>>豐澤網店傳送門<<

*部分品牌除外。

—

日期：即日起至優惠結束

地點：豐澤分店

＝＝＝＝＝＝＝

