【豐澤】雙11狂歡購物節預熱優惠 $11搶購​5折電子優惠券​（即日起至30/10）

豐澤雙11狂歡購物節正式開鑼，今年更新增預熱優惠，預熱期由即日起至10月30日，齊來提前開搶！而第2輪優惠由10月31日開始，更多優惠陸續有來！

預熱優惠一：

人氣產品搶先預訂​，提前享受秒殺價！包括以$1,711帶走APPLE AirPods Pro3耳機，$2,411 搶購DYSON HD08 Supersonic™ Origin 風筒，另有更多人氣產品，限量各3件

預熱優惠二：

$11搶購​5折電子優惠券​，買任何產品可享全單半價優惠，名額有限，萬勿錯過

日期：即日起至2025/10/30

地點：豐澤分店及網店

