【豐澤】網店雙11狂歡購物節 限定精選產品低至$11​（即日起至16/11）

豐澤網店「11.11 狂歡購物節」由即日起至11月16日期間舉行，熱推6重狂歡優惠，包括雙11一日限定「熱賣產品勁抵開搶低至$11」、每日精選10大秒殺價產品、11大品牌補貼優惠、折上折禮包大激賞加碼為10大產品類別提供折上折優惠碼、每日隨機即搶限量優惠碼享高達5折優惠、以及過千件激減低至11折！

>>豐澤網店傳送門<<

狂歡優惠1：熱賣產品勁抵開搶低至$11

11月11日早上10點準時開放讓大家以超筍價$11、$111及$1,111搶購熱賣產品，每款產品限量2 – 3個名額！

$11專區推介：Stanley 30oz 冒險系列真空保溫吸管隨手杯 (原價$610)

$111專區推介：Laifen SE 2風筒 (原價$749)

$1,111專區推介：Medicube Age-R Booster Pro 6合1美容儀 (原價$3,700)、Technics EAH-AZ100降噪耳機 (原價$2,380)

【豐澤】網店雙11狂歡購物節 限定精選產品低至$11​（即日起至16/11）

狂歡優惠2：人氣產品秒殺價

豐澤為大家精心挑選每日10件指定產品，於每天早上10點揭曉，並以秒殺價讓各位限量開搶，包括：DYSON Airstrait™ 二合一吹風直髮器、Insta360 X5 8K 全景運動相機、GARMIN Instinct 3 智能手錶，精選產品種類繁多，記得準時登入優惠專頁並取得輸入優惠碼！

【豐澤】網店雙11狂歡購物節 限定精選產品低至$11​（即日起至16/11）

狂歡優惠3：11大品牌補貼優惠

豐澤網店特別聯合11大人氣品牌，推出狂歡購物節限定的補貼優惠，指定品牌產品折扣更低至4折！當中熱門品牌包括：APPLE、SAMSUNG、LG及DYSON等。

【豐澤】網店雙11狂歡購物節 限定精選產品低至$11​（即日起至16/11）

狂歡優惠4：折上折禮包大激賞

豐澤為大家獻上「折上折禮包」，送上10大產品類別的指定電子優惠碼供大家使用，產品類別包括大型家電、小型廚電、電腦、電子配件、健康及美容、旅遊、母嬰、寵物用品等，一應俱全！

【豐澤】網店雙11狂歡購物節 限定精選產品低至$11​（即日起至16/11）

狂歡優惠5：每日隨機即搶限量優惠碼

推廣期間，豐澤額外帶來限量電子優惠碼，並會每日隨機不定時發放，最強優惠更高達5折！電子優惠碼名額有限，先用先得，用完即止。優惠碼將在公佈優惠碼後3小時內有效，請在此時間內使用。

狂歡優惠6：過千件激減 低至11折

豐澤網店嚴選過1,000件產品低至 11折發售，包括LG上置式冷凍型智能變頻壓縮機雙門雪櫃、BOSCH 2合1直立式吸塵機、Aurabeat 醫療級銀離子UVC空氣淨化機、CUCKOO真空高氣壓多功能發芽飯煲、SAMSUNG 4K 顯示屏等！

【豐澤】網店雙11狂歡購物節 限定精選產品低至$11​（即日起至16/11）

日期：即日起至2025/11/16

地點：豐澤網店

