【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

豐澤以「豐足滿屋」為主題，由即日起至2月24日期間，呈獻新春三大激賞，超過800款人氣家電低至37折，仲有8大自由組合優惠組合價$999起！

>>豐澤網店傳送門<<

30件創抵價產品

精選30款人氣精選產品以創抵價出售，涵蓋個人護理、廚房小家電、家居必備，應有盡有。

【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

8大加倍豐足組合任你配 $999起激抵入手

透過8大組合方式自由配搭「錢途無限」、「不蘆而獲」、「無蟹可撃」及「蝦肥屋潤」四大類別產品，開運優惠價由$999起，門市及網店均可選購，組合優惠最高慳逾$8,700！

【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

超過800件新年好物 低至37折

豐澤精選超過800款人氣家電以低至37折發售，優惠線下及線上同步，涵蓋生活大小所需，包括個人護理到大型家電。

【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

「聰豐B魚蝦蟹套裝」及「聰豐B籤筒掛飾」限量搶購

由即日起至2026年2月24日，只要購買指定品牌或達到消費門檻，即可低至$38換購「聰豐B魚蝦蟹套裝」。

購買指定品牌，加$38即可換購

購買滿$5,998，加$68即可換購

購買任何產品，加$88即可換購

凡買滿$999，更可獲贈「聰豐B籤筒掛飾」一個，寓意好運連連！

【豐澤】新春激賞低至37折 家電組合$999起（即日起至24/02）

日期：即日起至2026/02/24

地點：豐澤分店及網店

