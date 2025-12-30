【豐澤】網店年終購物節 過千款產品低至15折（即日起至04/01）

屹立中環逾百年的涼茶及中藥材舖老店「春回堂」，昨日突然落閘並拆下金漆招牌，店方於大門外貼上告示，宣布當日（29日）結業。春回堂自1916年創立以來，一直扎根中環閣麟街8號，歷史逾一世紀，是區內的地標級老字號；惟早前售出自用舖位後，網民已揣測其會否結業，消息一出，不少街坊與老顧客表示不捨。閱讀更多：老闆榮休！深水埗「遮王」新藝城月尾結業 清道光年間創立183年傳五代荃灣「榴槤千層始祖」沛公甜品結業 食客不捨18年老店：由細食到大｜路德圍食肆競爭激烈 呎租高達200元店方在結業告示中寫道：「天下無不散之筵席，本藥行衷心感謝大家陪伴我們走過一百一拾多年的時光。經過考慮後，我們決定在本月29日結束營運。多年來承蒙各界貴客支持及信任，本藥行有幸成為中環的一個地標及日常生活的一部分，謹此致謝，並祝大家身體健康、生活愉快。」春回堂創辦人為林少泉，最初以木車檔售賣涼茶，後來置舖經營並兼售中藥材，這種結合涼茶與中藥的經營模式在本港罕見。近年由第三代林偉正與其胞姊接手經營。資料顯示，林氏家族早於1962年以21萬元購入閣麟街8號全幢，該幢地舖多年由春回堂自用。物業於今年9月以9,500萬元易手，持貨63年

