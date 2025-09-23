Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【豐澤】網店限定總值過$1,000電子優惠券（23/09-25/09）

豐澤推出打風限定快閃優惠，網店限定高達總值$1,000折上折電子優惠碼，9折電子優惠券限量100位，輸入「TYPHOON10」即享9折，仲有人氣DYSON指定產品減$200及9大別折上折優惠券​，名額有限！

另外，新登記會員加碼限時首單購物滿$500仲有減$30迎新優惠，易賞錢會員只要從未登記過豐澤APP，依家下載都可享以下迎新賞。

日期：2025/09/23 - 2025/09/25

地點：豐澤網店

