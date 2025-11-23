搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
手機/智能手錶/平板/電腦等電子產品：
Samsung Galaxy A35 5G｜特價 $1440
Xiaomi 14T｜特價 $1584
Samsung Galaxy Z Flip6｜特價 $4176
Huawei Nova 12 SE｜特價 $710
Huawei Watch Fit 3｜特價$480
Huawei Band 9｜特價 $130
Honor Watch 4｜特價 $580
Redmi Watch 3 Active(無電線)｜特價 $90
Xiaomi Smart Band 9｜特價 $112
Huawei Watch Fit 3｜特價 $480
Samsung Galaxy Tab A9+｜特價 $694
Huawei MatePad 12 X PaperMatte Edition(連鍵盤)｜特價 $2400
Apple iMac M4 16GB｜特價 $6999
Samsung Galaxy Book4 512GB｜特價 $2690
捲髮器/電飯煲/電磁爐/微波爐/慢煮棒等小型家電：
Dyson Airwrap Complete 多功能造型器｜特價 $1080
Panasonic SR-AC071-W 樂聲IH磁應西施電飯煲｜特價 $300
Toshiba RC-18NAF 東芝 4毫米銅釜電飯煲｜特價 $380
Toshiba IC-R19RH 東芝 輕便式電磁爐｜特價 $220
Panasonic NN-ST65J 變頻式微波爐｜特價 $250
HRC WPM 防水慢煮棒｜特價 $70
冷暖風機/掃地機器人等大型家電：
Dyson hot+cool AM09 風扇暖風機｜特價 $990
Dyson Purifier Cool Gen 1 二合一空氣清新機TP10｜特價 $1044
Xiaomi 掃地機器人 X20+｜特價 $750
其他：
Xiaomi 經典旅行箱 20吋 黑/灰｜特價 $409
American Tourister 美國旅行者 MAXIVO 28吋 行李箱｜特價 $700
豐澤荃灣開倉特賣場詳情
日期: 2025年11月21至30日
時間: 早上11:30至晚上8:00
店舖地址: 荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
*所有貨品售完即止
更多著數文章：
結業優惠2025｜文具佬馬鞍山店清貨劈價低至6折 全場買滿$100再8折！日韓卡通襪$12.5、日本化妝綿$8.5、聖誕裝飾5件85折
其他人也在看
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【蘇寧】葵芳門店限定 低至42折超值熱銷限時優惠（即日起至30/11）
蘇寧葵芳門店舉行「超值熱銷限時優惠」，今次多款精選家電低至42折！其中包括多款LG及Hisense熱賣電視、LG洗衣機同Panasonic/TOSHIBA/German Pool廚房家電等你嚟揀，每款限量發售，售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲on.cc 東網 ・ 19 小時前
文尼：沙拿會為入波而貪功
【Now Sports】沙迪奧文尼承認，球場以外跟前利物浦隊友沙拿關係並不密切，但對般尼的那次衝突後，兩人坦承相對，關係反有改善，但他也指出沙拿確實向他承認，會為了想入球而「獨食」。沙迪奧文尼（Sadio Mane）說：「我是個沉默寡言的人，但對隊中所有人都很友善，我認為沙拿（Mohamed Salah）也是個好人，我想你在球場上也看到，他有時會傳球給我，有時卻不會，只有費明奴會不時傳球給我。」這名現時已轉會至艾拿素的塞內加爾國腳續說：「還記得那場對般尼的比賽，我真的非常非常憤怒，因為當他應該傳球給我時，他沒有這樣做。他翌日想找我談，但他不知怎麼說，他以為我還在生他的氣，因為那晚我們各自回家後，就沒有再碰面，他說：『可談一下嗎？』我說：『好的，沒問題。』他說：『你以為我不想傳球給你嗎？我沒有入球，是費明奴建功，但即使我取得控球，我也沒想過或看到你要傳球，我只想射門，沒有針對你，坦白說，如我可以傳球給你或看到你的話，我是會這樣做。』我說：『別擔心，已經過去，我憤怒是因為以你的質量，你是可以更多傳球給我。』」「我認為自那天起，我們變得更加親密，但衝突還是時會發生，對我來說，那不是針對個人，now.com 體育 ・ 1 天前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 1 天前
崩壞！利記持續不振吞森林3蛋
【Now Sports】以為利物浦迎戰諾定咸森林可洗國際賽前的頹風，結果竟然主場吞3蛋，近7場聯賽輸6場，王者怎麼了......？now.com 體育 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 2 天前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 10 小時前
北上女子穿魚尾裙藏229條觀賞魚 羅湖過關遭深圳海關截獲
一名身穿鬆身魚尾裙的女子，近日由香港經羅湖管制站前往深圳時，被深圳海關關員揭發裙内藏有229條活生生的觀賞魚平鰭鰍科魚。am730 ・ 14 小時前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 12 小時前
取消師生團赴日交流 教育局稱確保師生安全
【on.cc東網專訊】教育局昨日(21日)向傳媒證實，以安全為由退出今年日本官方辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消下月7日至13日派中學生赴日交流。教育局稱鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後退出。on.cc 東網 ・ 1 天前
F1拉斯維加斯站 羅利斯雨戰奪杆位
【Now Sports】世界一級方程式美國拉斯維加斯站排位賽，麥拿倫車手羅利斯又一次奪得杆位，對於他爭取擴大在車手榜領先優勢，處於一個有利位置。經過Q1、Q2及Q3的雨戰後，羅利斯（Lando Norris）造出了1分47.934秒，奪得今站杆位，紅牛的韋斯塔本成功壓過威廉士車隊的辛斯，最終獲得第2位，而正在車手總冠軍同Lando爭奪的皮亞斯利，再一次受挫，只能以第5位進入正賽，第4位為平治車手的羅素。羅利斯已經連續兩站，包括巴西站及墨西哥站奪冠，使他在車手榜有24分領先優勢，而今站在雨戰、場地濕滑情況下，依然可以奪頭位，他對爭取總冠軍決心極之大。羅利斯賽後說：「沒有人在此之前進行過雨戰，在Q1時，任何一個彎位都可以炒車，每個圈造出的時間都十分吊鬼。」至於法拉利車手咸美頓，則在Q1已經被淘汰，在正賽以第20位的新低出賽，而威廉士車隊的阿邦在發生意外。now.com 體育 ・ 1 天前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
Black Friday優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹買一送一！最平5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻 買6隻送醋包、紫蘇、薑茶
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。11月17日下午三點只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹買一送一後，5.5-6.2兩蟹公僅需$105/隻；4.8至5.3両蟹乸每隻只需$115起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$125起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送醋包、紫蘇、薑茶等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時優惠，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 1 天前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 1 天前
【永安百貨】$11激筍換購優惠（即日起至04/12）
即日起至2025年12月4日，永安百貨進行十一月購物賞，Wing On Rewards會員凡購物滿指定金額，尊享高達8倍Wing On Rewards積分！同時，凡於指定部門即日累積購物淨額滿$300或以上，即可以$11換購指定貨品，仲有指定貨品尊享買1送1，以及精選運動用品低至6折！而於男女戶外服飾部即日單壹購買指定貨品(專櫃及寄銷貨品除外)淨額每滿$600，更可以半價換購指定貨品乙件！YAHOO著數 ・ 1 天前
馮允謙JayFung演唱會2026丨11.24公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
JayFung馮允謙將於明年1月17-18日於西九文化區首次舉行個人戶外演唱會《BLUE MOON WANDERLUST》，場內更設有特色小食攤位，讓觀眾chill觀賞演出和享受美食。演唱會優先訂票已火速售罄，門票將於11月24日於快達票公開發售。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前