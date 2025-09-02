不只豚骨、醬油 日本拉麵有20種口味！

日本拉麵不僅是日本人的國民食物，在海外許多國家也有大票拉麵迷，最常見的拉麵口味有醬油、豚骨、味噌與白雞湯，但其實除了這些外還有超多種分類！以下就帶你看看日本拉麵專家列出的整理與分類，看完再看看自己最喜歡哪一種吧～

日本拉麵專家「青木健」，以設計師、插畫家、顧問等多元身份活躍於拉麵界，曾出過一本拉麵專書《拉麵之魂：從派別系譜、年代發展到商業經營，探索日本最強國民美食的究極指南》，書中將日本拉麵分成了20種基本分類：

一、醬油

最能代表日本拉麵的味型

使用日本人最熟悉最喜愛的「富含鮮味物質麩胺酸的醬油」，因此是最能代表日本拉麵的味型。

二、鹽味

最難混水摸魚，對食材有自信的依據

最早的拉麵湯頭正是鹽味！鹽巴可以幫助味蕾感受到鮮味物質，使其發揮加乘效果，口感上雖沒有其他口味來得有豐富層次，但也卻最不膩口。

三、味噌

誕生於北海道的經典 創造拉麵史上熱潮

味噌本身的鮮味和香氣都很強，需要相當的技巧，才能掌握纖細與濃厚間的均衡！不同店家個有秘方，時而吃得到稀湯敢，時而卻嚐得到濃稠味～

四、豚骨

起源於意外的美麗錯誤 九州豚骨的根源是久留米

豬大骨用大火滾煮後會產生乳化效果，油脂細緻地分布在水中形成白濃厚的高湯，從醬油到味噌，各種味型都可以加入豚骨。

五、背脂系

看起來超油卻讓人沈溺豬油芳醇的罪惡系拉麵

背脂系湯頭成分接近豚骨醬油，但會在湯中加入大量豬背脂，雖然看起來很油，但豬油的芳醇和甘美更加出色，與醬油醬汁相輔相成，讓人上癮。

六、豚骨醬油

融合醬油的風味和豚骨的濃厚兩種特長

豚骨醬油擷取了風味豐富的醬油拉麵，以及口感濃厚的豚骨拉麵這兩者的長處，簡言之就是濃厚的醬油拉麵。

七、魚介豚骨

調和海陸鮮美的柔和版濃厚湯頭

調和了柴魚乾、鯖魚乾、小魚乾這類海鮮乾貨的風味與豚骨的濃醇，形成了一種新的味型分類。湯頭既有豚骨的濃度，口感卻相當柔和，加上魚介的和風香味，幾乎是任何人都能接受。

八、雞白湯

濃縮雞全身美味的濃厚黏嘴湯頭

用猛火滾煮雞架子，就能讓湯頭有如豚骨湯般乳化而變得白濁！雞白湯是繼醬油、鹽、味噌、豚骨後的第5種味型～比起白濁的豚骨湯，雞白湯異味較少，所以可搭配的食材範圍更廣，或許就是這種健康的形象，也讓許多擺盤時髦的店家格外出眾。

九、雞清湯

極致洗鍊的優雅鮮美系清澈湯頭

泛指用全雞、雞骨架等素材與水熬成的清湯拉麵，相較於雞白湯，雞清湯的湯頭清澈簡約，有如回歸昭和拉麵的原點，但其素材與製程卻差很大，尤其淋上了雞油，與特調的嚴選醬油共同散發迷人香氣。

十、煮干

主打海鮮乾貨本身的香氣和鮮美

日本鯷魚乾、竹莢魚乾這類熬湯用魚乾，日文稱為「煮干」！有的店家只用煮干和水熬成溫和的湯底，有人則用豚骨等動物食材與超大量煮干，一起燉出超濃厚的底湯。

十一、鮮魚

滿嘴新鮮海鮮風味的鮮冽湯頭

泛指使用魚頭、魚骨等食材所熬湯的拉麵，有別於煮干使用經典的乾貨食材，鮮魚系拉麵是用生鮮素材（除了鯛魚、蝦子，還會用海膽、螃蟹、銀鱈、鮭魚、牡蠣等等）熬高湯。

十二、蘸麵

享受麵條口感和香氣的最佳吃法

是將麵條煮過冰鎮後，再蘸汁的吃法，因主要是細嚼麵條，蘸汁必須調得較濃，為了讓食客能喝到一滴不剩，多數店家會提供「兑湯服務」。

十三、油麵

拉麵也可以吃乾拌的

油麵源自於東京武藏野市，是一種無湯的當地特色拉麵，吃法是把醬汁、香味油和麵條拌在一起，還可依照個人喜好加上醋或辣油，這種客製化正是箇中妙味。

十四、手打麵

對麵條的極度講究，需要職人養成

與烏龍麵相同，在製麵過程中對小麥粉施加壓力，為麵條增添咬勁，在拉麵界說到手打麵，白河拉麵和佐野拉麵都相當有名。

十五、冷拉麵

冰涼湯頭搭配爽滑麵條的夏季恩物

冷拉麵的外觀看起來跟熱拉麵幾乎一樣，但湯頭卻是冰涼的。熱拉麵的湯底中含有的油脂，在冷卻後會凝固，所以必須把油撇乾淨，再添加植物性油脂增添拉麵應有的厚度。

十六、激辛

刺激感官讓風味更鮮明，卻需要累積經驗再挑戰

辣味能讓感官更加敏銳，使料理風味更鮮明，來訪日本可以一嚐激辛拉麵界的第一品牌「蒙古湯麵中本（蒙古タンメン中本）」。

十七、擔擔麵

從中國傳入後變成日本獨創的辣湯麵

在中國誕生的無湯拌麵「擔擔麵」傳到日本後，變成有湯的版本，據說是由日本四川料理之父陳健民為了日本人的口味而改良的。

十八、無化調

代表對食材的堅持，但未必是美味保證

無化調指的是「不使用化學調味料」的日文造詞。一碗拉麵想要不使用化學調味料，還能彰顯食材味道，就需要運用大量高級的優質素材，並經過多方嘗試才能使食材間達到鮮味組合。

十九、G系

這類拉麵無論味道、分量、外觀都給人相當大的衝擊感！尤其麵的份量是一般店家的兩倍甚至以上，且叉燒切得大塊又厚，上頭還會推滿豆芽菜或高麗菜絲，最大重點是能免費加蔬菜或蒜泥、豬背油～近年可說相當流行！

二十、創作

顧名思義就是拉麵職人運用嶄新的調理技術，創造出有別於以往被世人所知的「進化系拉麵」，有些還會結合異國風味，讓人一吃就會非常驚喜！

看完這20種你最愛哪一個呢～小邊個人最愛吃黏踢踢的雞白湯，越濃郁我越愛！激辛當然也是必吃之一，尤其結合味增吃完會超銷魂呀！