象山東延線將通車 廣慈商圈升級、社區轉型

[NOWnews今日新聞] 台北捷運信義線東延段進入最後階段，預計今年第一季正式通車。東延線將自象山站向東延伸，沿信義路六段前進至廣慈博愛園區，並增設終點站「廣慈／奉天宮站」。信義房屋專家表示，隨著捷運即將到位，加上廣慈社會住宅、信義行政中心與親子館陸續進駐，過去較為老舊、低密度發展的奉天宮一帶，餐廳、超商增加，地方居民都更整合的速度也加快，未來街廓樣貌將產生變化。
信義房屋世貿松德店專案經理鍾欣宏表示，在還沒有捷運之前，福德街、林口街一帶因距離捷運站遠，自成一個生活圈，多為年齡層較大的在地居民居住，生活機能有市場、早餐店、便當店、公車路線都很完整，周邊產品以屋齡較高的公寓為主，單價相對信義計畫區與市府周邊親民，吸引不少首購族入住。
信義線東延段確定設站後，市場對這一帶的關注度明顯升高，尤其林口街、福德街一帶的老公寓，因距離捷運廣慈站近，加上廣慈社會住宅於2023年落成，帶來約1500戶人口，行政中心與親子設施進駐，也讓區域機能與街廓活絡度大幅提升。
鍾欣宏觀，前幾年市場預期捷運共構題材，公寓單價一度上看每坪8、9字頭，近一、兩年在政策調控下，價格回到7、80萬元之間，但相較過去仍有明顯抬升。
除了價格變化，區域最大的轉變在於改建與都更動能。鍾欣宏表示，林口街一帶有不少屋齡近60年的公寓，過去因交通條件有限，都更推動相對緩慢，但隨著捷運、社會住宅與公共建設陸續到位，住戶對改建的共識提高，近期談都更、整合的案件明顯增加，靠近廣慈又有捷運的區塊，詢問度和討論度都比過去高很多。
鍾欣宏觀察，早期福德街一帶以小吃攤、傳統店家為主，如今開始出現裝潢較新、有品牌的簡餐店、連鎖店與便利商店，配合社會住宅的新住戶需求，餐飲選擇變多，街景也逐步改善。不少人對社會住宅會有刻板印象，擔心影響環境，但實際上這裡的生活品質反而在提升，人潮變多、消費力進來，商圈慢慢升級。
房市供給面方面，隨著都更談到一定階段，不少屋主選擇惜售，市場釋出量並不大，看到捷運要通了，屋主心態普遍偏高，目前區域主力仍以20至30多坪、屋齡四、五十年的公寓為主，未來若都更逐步落地，產品結構可望出現明顯改變。
