象牙海岸國會選舉結果出爐 執政黨奪逾7成席次

現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前