象牙海岸軍方：武裝分子襲擊邊境村莊釀4死
（法新社阿必尚26日電） 象牙海岸軍方今天表示，該國東北部靠近布吉納法索的邊境小村莊迪菲塔（Difita）日前遭不明武裝分子襲擊，造成4名村民死亡、1人失蹤。
參謀總長敦比亞將軍（Lassina Doumbia）在聲明中表示，事發於24日深夜至25日，地點距離布吉納法索邊界僅2公里。
軍政府統治的布吉納法索長期遭受聖戰分子暴力威脅，但象牙海岸自2021年以來未曾發生致命攻擊案。
