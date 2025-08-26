象牙海岸軍方：武裝分子襲擊邊境村莊釀4死

美國國家經濟委員會主任哈塞特周一表示，美國總統特朗普仍需時數個月決定誰將接替聯儲局主席鮑威爾，稱財政部長貝森特正物色人選，他和特朗普正面試一些非常優秀的候選人。 另外，哈塞特認為，鮑威爾上周五暗示或減息的演講很有道理，但稱聯儲局行動稍晚，指過去六個月的年化物價漲幅為1.9%，通脹率已經大幅下降。(me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

