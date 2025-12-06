精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
豪威OV50R 出樣引爆各廠，1/1.3吋大底，動態範圍達110dB
文章來源：Qooah.com
豪威集團在投資者互動平台傳來重磅消息，其全新推出的 OV50R CMOS 圖像傳感器已正式出樣，預計將於 2026 年第一季度啓動量產。
作為業界領先的圖像傳感器產品，OV50R 採用 1/1.3 吋光學格式，搭載 5000萬像素規格，像素尺寸達 1.2µm。該傳感器表現尤為突出，實現了單次曝光影片及預覽功能高達 110 dB 的超高動態範圍，這一成績得益於豪威集團第二代 TheiaCel 技術的加持。同時，4 倍感光度設計賦予其出色的暗態拍攝能力，即使在低光環境下也能捕捉清晰細膩的畫面。
它支援四合一像素合併技術，可實現 120 fps 的 1250 萬像素輸出以及 60 fps 的 4K 三通道 HDR 拍攝，滿足用戶對高幀率、高清晰度影片錄製的需求。此外，通過雙模擬增益（DAG）HDR 和傳感器內裁切變焦功能，該傳感器還能完成高品質 8K 影片錄製。100% 覆蓋的四相位檢測（QPD）自動對焦技術，則確保了拍攝過程中的快速精准對焦。
相較於上一代 1.2µm LOFIC OV50K，OV50R 在功耗控制上實現了顯著提升，功耗降低約 20%，在保障系統穩定運行的同時，有效延長了 HDR 影片的拍攝時長，進一步提升了用戶的使用體驗。
其他人也在看
HK$1999買「發光手機」？Nothing Phone (3a) Lite 香港登場
文章來源：Qooah.com Nothing 正式推出了 Phone (3a) Lite，Nothing Phone (3a) Lite 有著濃烈的 Nothing 風格、超強功能以及流暢的體驗。Nothing Phone (3a) Lite 提供 8+256GB，有黑色、白色兩個配色可選，建議零售價為 HK$1999。 Nothing Phone(3a) Lite 評測，勝在平價玩到品牌主打功能 外觀設計方面，Phone (3a) Lite 採用透明設計，機身是用玻璃全包，配備視覺紋理，讓整體觀感非常細膩、有質感。 內部使用鋁合金電池框架，讓手機耐用性更強。 Nothing Phone (3a) Lite 配備了 Glyph 燈光，據悉燈光的靈感來源是經典的通知燈設計，Glyph 燈光支援多個大眾喜愛的功能，如 Flip to Glyph 翻轉靜音，這個功能可以在翻轉手機時接收靜音通知，還有 Essential 通知，這個功能可以給關鍵聯絡人設定提示，用戶可以自訂的來電與聯絡人燈光序列，並 Nothing 標誌性的鈴聲使用。 規格方面，Nothing Phone (3a) LiteQooah.com ・ 1 天前
字節跳動「豆包手機」一出即售罊，炒貴一倍玩次世代 AI 手機互動好神奇？
字節跳動（ByteDance）旗下 AI 助手「豆包」近日聯手手機廠商中興通訊（ZTE），推出搭載「豆包手機助手」技術預覽版的工程樣機 —— nubia M153，甫一發佈即引發市場轟動。儘管官方定價為 3,499 元人民幣，但由於首批備貨量極少，二手市場現貨價格已被炒至 7,999 元人民幣，溢價超過兩倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
用「咒語」對抗演算法！Threads「dear algo」功能或許快成真
早前 Mark Zuckerberg 在 Threads 上發帖，Threads 將開始測試一項「dear algo」功能。Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
傳小米集團明第三季發布三折疊屏手機 與華為和三星競爭
據專報導小米(01810)相關產品訊息的非官方媒體XiaomiTime，近日一款型號為2608BPX34C的小米新機出現在GSMA數據庫，業界普遍推測該機型為小米MIX系列的三折疊手機－MIX Trifold。目前全球只有華為和三星推出了三折疊屏手機，小米很可能成為第三個量產廠商。 據小米三折疊手機專利圖顯示，MIX Trifold會採用和華為Mate XT系列類似的Z字型折疊方案，可以有單一螢幕、雙螢幕、三螢幕的三種使用型態。據爆料，預計在2026年第三季發布，與華為和三星展開競爭。 (CW)infocast ・ 1 天前
Apple App Store Awards 2025 揭曉！Timo、Detail 分獲 iPhone、iPad 年度最佳應用
年尾的例行盤點今天輪到 Apple 的應用商店，早些時候官方正式公布了 App Store Awards 2025 的得獎名單。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
微軟(MSFT.US)將提高企業和政府版辦公室應用軟件價格
微軟(MSFT.US)周四表示，將從2026年7月起提高其商業和政府客戶的Microsoft 365辦公室應用軟件的全球價格，升幅最高逾16%。 當中Microsoft 365 商業基礎版價格將上漲16.7%，至每位使用者每月7美元；商業標準版價格將上漲 12%，至14美元。企業版計劃的價格漲幅較小，Microsoft 365 E3升8.3%，E5升5.3%。公司指，加價反映Microsoft 365中新增的1,100多項功能，包括人工智能驅動的生產力工具和整合的安全性增強功能。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
《大行》高盛料未來數季有更多AI成果公布應用於小米(01810.HK)生態圈
高盛發表報告指，12月1日，字節跳動發布豆包手機助手技術預覽版，專為智慧型手機品牌設計，將豆包大型語言模型整合至行動作業系統，可實現視覺化螢幕內容解讀及跨應用程式操作等多步驟任務。該預覽版已作為工程原型嵌入全新nubia M153手機機型。此前豆包行動鍵盤已於11月下旬登陸iOS與Android平台，顯示字節跳動正戰略性拓展至行動網路基礎設施與智慧手機生態領域。 小米AI佈局方面，報告指，小米積極探索邊緣端大型語言模型與雲端大型語言模型，以滿足不同場景對靈活性與便利性的多元需求。該公司已推出多款專業化大型語言模型，涵蓋視覺、音頻、語音及本地化智能助手，並於11月21日新發布跨具身基礎模型MiMo-Embodied。 該行預期未來數季將有更多AI成果公布，並應用於小米生態圈及其全球規模最大的AIoT連網裝置，將驅動差異化發展，並支持小米「人車家」生態圈的升級策略。予小米「買入」評級，目標價53.5元。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美的(00300.HK)：機器人戰略包括家電機器人化等三方面
美的集團(00300.HK)副總裁兼首席技術官衛昶表示，美的集團的機器人戰略包括工業機器人智能化、家電機器人化、人形機器人價值化三方面。人形機器人產品方面，集團佈局了類人形機器人、全人形機器人、超人形機器人三種類別。 衛昶特別提到，所謂超人形機器人，是突破人形的極限，聚焦複雜特定場景，打造具特殊功能和極致性能的產品，以期能夠達到最高效率、實現最低的成本。(ss/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
高盛:智能機市已被頂級公司和供應鏈壟斷 新增競爭者空間有限
高盛發報告指，12月1日，字節跳動豆包團隊發布豆包手機助手技術預覽版，這是一款系統級別的GUI（圖形用戶界面）代理，將豆包大語言模型（LLM）集成到移動操作系統中，實現了對屏幕內容的可視化解析以及包括跨應用操作在內的多步任務處理功能。高盛認為，在中期內，消費者AI終端、互聯網平台與第三方大語言模型及代理之間，圍繞移動互聯網與AI價值鏈的競爭可能會持續。同時，該行認為，智能手機市場已被頂級公司和供應鏈壟斷，為具備差異化技術的新增競爭者留下的空間有限。 (CW)infocast ・ 1 天前
台灣指小紅書涉1706宗騙案 被暫行封禁1年
台灣內政部與刑事局宣布，因內地社交平台App小紅書資訊安全檢測不合格，近2年涉1706宗詐騙案，因此決定暫行封鎖1年。台灣警方表示，據反詐騙平台統計，去年小紅書在台涉詐騙案有950宗、總損失為1.3億多元新台幣(下同)，今年1至11月有756宗、總損失達1.1億元，有持續攀升跡象，涉詐手法前5名為假網拍、解除分期付款、假投資、假交友、色情應召詐財等。打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元指出，國安局最近針對中國製應用程式進行資訊安全檢測，共計檢測包括違反個人資料權限等15項指標，小紅書全數不合格，是非常嚴重的問題，彰顯執法機關對其監管產生實質法律真空。馬士元又稱，中國公部門多次開罰小紅書，美國德州則直接禁用，可見小紅書是刻意迴避法律管轄，若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守。陸委會表示，這是針對詐騙和假訊息，這個部分針對的不是哪一個國家的App軟件，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，這並不是跟兩岸有關。#台灣 #小紅書 (CW)infocast ・ 1 天前
東京人形機器人模擬「救貓」 還會打掃落葉倒垃圾 跳舞超流暢
日本國際機器人展（iREX 2025）12月3日至6日在東京登場，各式各樣的人形機器人亮相，展示未來深入人類日常生活的可能性。川崎重工的Kaleido 9輕柔地抱起一隻貓咪玩偶，交給主持人，模擬災難現場的搜救情境；這款機器人耗費十年開發，主打堅固可靠，尺寸與人類相同，可直接穿上人類使用的救生衣，並操作一般工具。現場也展示家戶應用場景，比如在院子掃落葉、丟進垃圾桶等。 而日本機器人公司GMO則展示能跳舞、端咖啡的機器人，這款由中國開發商宇樹科技（Unitree）製造，但由GMO重新校準軟體。 GMO表示，過去短短半年、甚至三個月內，機器人軟體能力大幅躍進，已能執行多種任務。他們指出，勞動力短缺已是全球已開發國家共同面臨的挑戰，從製造業到照護產業都希望未來能由人形機器人補足缺口。 iREX 至今已舉辦二十多屆，隨著機器人技術發展，展覽規模也逐年擴大。主辦方預估，未來十年，工業機器人將創造數兆美元的市場。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
美加指中國黑客以惡意軟件進行網絡攻擊 中方斥指控沒根據
美國與加拿大的網絡安全機構表示，與中國有關聯的黑客使用惡意軟件，攻擊政府部門和資訊科技實體，構成網絡安全風險。 美國國家安全局、網絡安全與基礎設施安全局，以及加拿大網絡安全中心發表聯合公告，指受中國政府支持的黑客，正使用一款名為「Brickstorm」的惡意軟件，滲透政府機構等的網絡，獲得存取權限後，就能竊取登入憑證和其他敏感資訊，並有可能完全控制目標電腦，批評有關的網絡攻擊是中國黑客針對關鍵基礎設施、滲透敏感目標，潛伏其中並加以長期控制、干擾和進行惡意破壞的最新例證。 中國駐美大使館發言人劉鵬宇回應指，中方駁斥對相關黑客活動的不負責任說法，批評有關指控沒有任何事實證據，重申中國政府不鼓勵、不支持、也不縱容網絡攻擊。 (ST)#中國黑客 #美股 #美國 #加拿大 (ST)infocast ・ 1 天前
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑災民重置家園 22億夠唔夠原地重建？
宏福苑災民現時獲安置到過渡性房屋、房協單位或酒店暫住，長遠而言的居住安排，是一個必須考思的課題。有工程師表示，宏福苑即使結構安全，但維修費用不菲，全幢拆卸會更符合成本效益。亦有網民集思廣益，提出原地重建、收購項目等不同方案。Yahoo 地產 ・ 1 天前
日媒：特朗普警告高市早苗勿插手台灣問題
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上月發表「台灣有事論」導致中日關係急轉直下，其後美國總統特朗普曾主動與高市早苗通話，但雙方都對內容三緘其口。日媒周五（5日）引述知情日本官員指，特朗普當時的措詞其實相當嚴厲，似乎還說了相當於「不要插手台灣問題」的話。on.cc 東網 ・ 15 小時前
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。28Hse.com ・ 1 天前
荃灣中心凌晨發生火警 約100名住客疏散
荃灣中心凌晨3時許發生火警，約100名住客疏散，無人受傷。警方初步調查顯示，火警沒有可疑。am730 ・ 16 小時前
網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用
網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。 地上遺有疑似銀行信件 由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？am730 ・ 12 小時前
方力申老婆葉萱挺巨肚撐楊千嬅開騷 小方晒超聲波照懷疑自己未準備好為人父
楊千嬅一連六場紅館演唱會《楊千嬅Live MY LIVE 2025 演唱會》喺噚晚（4日）圓滿結束，寵愛粉絲嘅千嬅，大唱經典金曲，噚晚更打破紀錄地唱出42首作品，ENCORE再ENCORE；更吸引一眾藝人朋友現身，包括方力申與臨盤在即的太太葉萱Maple亦挺超巨肚現身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前