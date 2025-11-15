黑色星期五優惠大合集！
豪宅遭持刀闖入！Nana母女與強盜激烈搏鬥
[NOWnews今日新聞] 34歲韓國女星Nana今年3月才傳出以42億韓幣（約台幣8800萬）買下京畿道九里市富人區的高級豪宅，沒想到才過不到1年，竟傳出在今（15）日清晨6點，遭一名30多歲男性持刀闖入住宅威脅要錢，還跟當時在家中的Nana母女發生搏鬥，Nana母女將其制伏後，迅速報警，但母女也因此受傷，必須送醫治療。
據韓媒報導，今（15）日Nana的豪宅遭受一名30幾歲男性持凶器入侵，並用刀威脅Nana母女給錢，在發生激烈扭打後，Nana母女成功制伏對方，而該名男性也因受傷送醫治療。警方透露在做完被害者調查後，將會調查該名男子是否有是先勘查過環境，或知道住戶身分等，案件目前尚在調查中。
經紀公司透露Nana母女傷勢：需要治療與靜養
而對此，Nana所屬經紀公司SUBLIME相關人士透露：「強盜持凶器闖入了Nana的家，導致情況非常危險，Nana與她的母親都可能受到嚴重傷害」，接著表示：「強盜攻擊了Nana與母親，讓Nana母親受到嚴重傷害，甚至一度失去意識，Nana也在脫離危險的過程中受了傷」，並透露Nana與母親的目前狀況，「現在兩位需要治療與靜養」，並表示會誠實的接受調查。
消息曝光後，讓外界都非常震驚，紛紛擔心Nana與母親的狀況，「真的好危險…」、「希望母女倆都沒事」、「如果留下心理陰影怎麼辦」、「真的太可怕了」等。但也有人歪樓大讚Nana太厲害，竟然可以制服男性強盜，佩服她是真正女強人。
Nana鄰居都是大咖藝人 玄彬與孫藝真夫妻檔也住同社區
事實上，Nana在今年3月才以42億韓元買下位於京畿道九里市富人區Achiul Village的高級豪宅Arcadia Signature，鄰居還幾乎都是大咖藝人，不只有玄彬與孫藝真夫妻檔、JYP娛樂公司社長朴軫永（J.Y. Park）、泫雅與龍俊亨夫妻、韓韶禧等，就連TWICE成員Momo也在今年於該地區買下住宅，不料卻突然傳出強盜侵入事件，也讓外界開始質疑該社區的安保問題。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
「世界第一美」Nana洗光全身刺青！僅留1串數字 原因曝光超催淚
直擊／全球最美臉蛋NANA《全知》狼狽也正 李敏鎬爆她猛料太震撼
首爾直擊／「世界最美臉蛋」真面目驚人！NANA合體李敏鎬顏值好閃
其他人也在看
安倍晉三遇刺案︱山上徹也母親庭上致歉 稱多年巨額捐款予統一教會「為家庭着想」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本前首相安倍晉三（Shinzo Abe）遇刺案昨日（13 日）在奈良地方法院第七次審理中，現年 45 歲的疑兇山上徹也（Tetsuya Yamagami）的母親出庭作供，為次子犯案致歉，並強調多年向統一教會捐款是為家庭着想。她以顫抖聲線表示「我為次子徹也做下可怕的事深表抱歉，向全國民眾致歉」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秋田母女臉抓傷半小時連環！ 57歲店員滿血切菜甩開熊！
哎喲，東北的秋日本該是吃拉麵賞紅葉的愜意，誰知11月9日早上，秋田縣五城目町馬場目住宅區，一名78歲老婦臉部被熊抓傷，50歲女兒趕來救人也被襲，母女倆送醫幸無大礙！Japhub日本集合 ・ 23 小時前
甩拖易！甩供樓擔保難！港女為前度背負300萬巨債愁爆！
買樓時，如果借款人因入息不足﹑收入不穩定﹑債務等原因未能通過銀行入息要求，請親人或戀人作按揭擔保係常見做法。30歲女事主阿May是阿Jack的按揭擔保人，不過今年2月Jack已由戀人變成前度，但May無法單方面取消擔保人身份，在分手後仍需背負300多萬巨債，擔心隨時有破產風險。更多消息：港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？據TVB節目《東張西望》報道，May與男友Jack拍拖初期感情甜蜜，適逢Jack抽到總價約400萬的新樓，由Jack家人支付了60萬首期，但Jack入息不夠申請按揭，於是要求May向銀行簽署300多萬貸款擔保，而單位屬於Jack一人名下。誰知後來感情生變，May與Jack分手，Jack展開報復，以借款人身份單方面向銀行申請取消了May的高息戶口，但堅持不肯取消May的擔保人身份。May擔心Jack萬一有一日無法還款，自己需要負責供樓，但單位並無自己名。May與記者上門理論，Jack稱由於單位價格下跌，現在若取消擔保，需要抬錢上會，自己無力負擔。May提28Hse.com ・ 1 天前
福建商人｜涉電訊詐騙賭博洗黑錢 新加坡史上最大逃犯 傳在港大量買入物業
新加坡史上最大規模的跨國電訊詐騙及賭博洗黑錢案，涉資高達30億坡元（約171億港元），主要嫌疑人之一的福建商人...BossMind ・ 1 天前
韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大
南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」姊妹淘 ・ 1 天前
陳冠希帥臉基因來自他！73歲陳爸爸「五官驚人凍齡」 父母年輕高顏值合照曝光
近日有網友在北京偶遇73歲的陳澤民（陳冠希父親），照片曝光後引發熱議。目擊者形容他皮膚緊緻、身形挺拔，氣質優雅，完全看不出已過古稀之年，甚至有人驚呼：「狀態比兒子還要神！」姊妹淘 ・ 1 天前
【話題】多位女泳手缺席100自初賽 網上流傳「避戰何詩蓓」論調
香港女飛魚何詩蓓（Siobhan Haughey）昨晚（13日）於全運會 200 米自游泳決賽中，以由頭帶到尾的姿態下，游出 1:54:85 輕鬆奪金；Siobhan 今天早上隨即進行 100 米自的...運動筆記 ・ 19 小時前
莊思敏上月再婚細10歲男友 自爆一切從簡冇簽字
藝人莊思敏上月突然於社交平台分享多張婚照，宣布與細10歲高級督察男友於峇里島拉埋天窗。不過，今日有報道指兩人原來未有進行簽字儀式，兩人在法律上並非合法夫妻，亦未有打算生小朋友。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李彩華生日獲八舊腹肌型男陪伴 圈中小富婆傳擁12套物業身家逾兩億
李彩華（Rain）當年以兼職模特兒身份入行及後轉為歌手，經典歌曲包括《你唔愛我啦》、《愛一個人原來不易》、《分手勿語》等等。曾拍攝電影和電視劇，惟近年轉戰內地發展搵真銀，工作接踵而來，有指李彩華已躋身圈中富婆之列，身家逾2億港元。近日（11日）係Rain嘅42歲生日，正日要喺工作中度過，不過佢喺生日前夕已經約咗好友慶生，仲有擁八舊腹肌嘅型男陪伴添呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
88歲「順嫂」梁葆貞返港與昔日好友聚首精神狀況佳 去年曾兩度跌倒
資深藝人梁葆貞出生自演藝世家，爸爸係已故演藝名宿梁醒波，其兩名姊妹係知名藝人文蘭及梁寶珠。梁葆貞自50年代開始其演藝生涯，早年因TVB經典處境劇《香港81》系列中飾演「順嫂」一角及《餐餐有宋家》宋家子女姑媽而家喻戶曉，親切形象深入人心。梁葆貞現已淡出幕前超過30年並定居加拿大，現時已有曾孫，四代同堂，不過每年仍會回港住喺兒子家中並與昔日好友聚首。日前，梁葆貞有份出席70年代著名花旦蘇淑萍舉行嘅感恩晚宴，胡楓、盧海鵬、樂易玲、龔慈恩、文雪兒等人皆有到場共襄盛舉。喺梅小青社交平台所分享嘅合照中睇到，曾經於去年兩度跌倒，後腦受傷入院嘅梁葆貞對鏡頭露出燦爛笑容及擺出心心手勢，精神奕奕，神采飛揚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全運會預告｜港隊兵分三路衝擊獎牌 何詩蓓瞄準100自金牌 三鐵中環鬧市舉行 女重佘繕妡粉墨登場
第15屆全運會周六賽事，香港代表團將會兵分三路衝擊獎牌，包括中環鬧市上演的三項鐵人賽事，啟德體藝館舉行的女子重劍比賽...Yahoo 體育 ・ 8 小時前
金式森林 大結局｜龔慈恩怨念叢生「癲」出新境界 曾獲封「最美觀音」回顧「公仔」封號由來
今（14日）晚播映大結局的《金式森林》，昨晚（13日）一集相當精彩，出名好戲的龔慈恩（龔姐）由頭帶到落尾，在潛力後輩陳曉華及羅子溢神助攻下、完美Carry四場爆Seed戲，更每場戲都各有亮點！向來予人感覺貴氣、溫柔又大方的龔姐，對上一次飾演奸角已是《使徒行者3》的范曉華，今次相隔五年在《金式森林》再演奸角，雖然前段劇情維持一貫優雅形象，但自「沉底鱷」身份揭盅後，龔姐即演技大爆發、愈演愈癲，尤其昨晚「口蜜腹劍」在羈留所挑機陳曉華，不但瘋癲、陰森、假慈悲兼而有之，就連聲線也相當有戲，輕聲與鍊盡喉嚨用力位恰到好處、收放自如，名副其實老戲骨！Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【百佳】快閃特賣場 全場精選產品低至2折
百佳青衣長發廣場店特設快閃特賣場，全場精選產品低至2折，數量有限，售完即止！超抵產品包括佳之選少鹽開心果 $3/包、思高超強力清潔海綿百潔布 $3/個、金御膳海螺粒罐頭 $9/罐、紡優美5合1洗衣心心珠（20粒裝）$30/袋，仲有更多驚喜優惠等你發掘！YAHOO著數 ・ 5 小時前
騙案｜52歲婦情陷「新加坡商人」 投資高回報酒店痛失260萬元
「妄」戀騙局專等有心人上釣。近日，一名52歲女士於WhatApp結識自稱新加坡商人，短暫「膠流」後迅速確定戀人關係，對方隨即誘騙投資高回報酒店項目，受害人深信不疑，一個多月內分30次轉錢至對方指定戶口，最終損失超過260萬元。 兩周40宗網戀騙案涉款1700萬 警方表示，11月至今共錄得逾40宗網戀騙案，涉am730 ・ 22 小時前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前