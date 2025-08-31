豪得 Nokia OZO Audio 音頻技術，究竟花落誰家

文章來源：Qooah.com

據外媒 Xiaomitimes 消息，小米即將發佈的小米 16 系列手機，將首次原生支援 Nokia OZO Audio 音頻技術，為智能手機音頻體驗帶來突破性升級。

Nokia OZO Audio 技術最初為高階 VR 相機設計，如今已升級為移動裝置高階音頻方案。其核心優勢顯著，不僅支援 360 度空間音效捕捉與音頻縮放，還能有效減少風聲和背景噪聲，讓用戶在拍攝畫面的同時，錄製出清晰、立體且逼真的聲音。對於內容創作者、Vlog 主及依賴手機工作的專業人士而言，該技術中的「音頻變焦」功能可突出目標聲音、減少干擾，助力獲取更專業的錄音效果。

此次小米 16 系列中，小米 16 Pro、小米 16 Pro Max、小米 16、小米 16 Ultra 四款機型，將作為首批原生支援 OZO Audio 的小米旗艦，預計均搭載全新 HyperOS 3 系統。行業人士認為，這一整合有望讓小米在 Android 陣營中引領音頻創新，進一步滿足用戶對高品質多媒體體驗的需求。

值得關注的是，OZO Audio 技術的覆蓋範圍或不止小米 16 系列。傳聞小米 14 Ultra、小米 15、小米 15 Pro、小米 15 Ultra、小米 15S Pro 等近期旗艦機型，在小米 16 系列發佈後，有望通過 HyperOS 3 系統更新獲得該功能。若更新如期落地，將讓更多小米用戶享受到專業級音頻錄製體驗，對提升品牌忠誠度與用戶滿意度具有重要意義。