豪捐50萬為花蓮賑災！賈永婕心疼災民
[NOWnews今日新聞] 強颱樺加沙造成花蓮地區災情嚴重，許多藝人也紛紛用捐款、捐物資等方式，來幫助當地的災民。昨（26）日，台北101董事長賈永婕也宣布捐贈50萬，並在Facebook呼籲更多人一起加入，幫助災民重建家園。
賈永婕昨日在FB曬出多張曾與家人一起到花蓮旅遊的照片，難過寫下：「花蓮的好山好水、美麗風景帶給我們全家許多美好的回憶！真的很心疼這次花蓮的災情。跟老公討論之後我們決定一起捐出50萬幫助花蓮！也希望能有更多人加入！天佑花蓮！天佑台灣！」並呼籲大家一起幫忙災民重建家園。
賈永婕捐款賑災 網友讚：人美心美
賈永婕再次出手捐款，也讓許多網友都紛紛大讚「謝謝您在每次有災難的時候挺身而出」、「謝謝賈董，希望能確實用到災民身上」、「謝謝妳！每次台灣需要妳的時侯，妳都能挺身而出」、「人美心更美的永婕」等。
不只賈永婕！王心凌、李多慧也伸出援手
在花蓮傳出災情後，王心凌第一時間發文關心， 「為所有在樺加沙颱風中受影響的朋友們祈福，這二天看到的畫面，真的讓人心疼，我的心和大家在一起。希望透過一點點力量，在音樂之外，陪大家一起面對」，並大方捐出100萬幫助災民。
李多慧也於昨日曬出捐款明細，透露自己為花蓮捐了30萬台幣，並暖心告白：「台灣就是我故鄉，祈求大家幸福」。李多慧的經紀公司也回應《NOWNEWS今日新聞》記者，「花蓮的災情很嚴重，多慧也很關心，希望大家一切都好，能幫上忙的地方都會盡力試試看」，讓粉絲都非常感動。
資料來源：賈永婕FB
