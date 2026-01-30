獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
豪華版關西樂享周遊券74折優惠｜$799包日本環球影城1日券／園區餐飲購物券＋免費飲品
「豪華版關西樂享周遊券」是專為到關西自由行的遊客而設，結合交通票券、人氣景點與特色體驗，一張就能滿足多種需求，讓你輕鬆玩遍整個關西！如果有計劃到大阪日本環球影城（USJ）遊玩，Yahoo Travel推介於KKday購買「豪華版關西樂享周遊券」，現正享有74折優惠，原價$1,078，折後只需$799，周遊券可以選擇換領日本環球影城1日券、餐飲購物券及免費飲品等。除了USJ的設施外，周遊券亦可靈活搭配JR關西周遊券與京都觀光巴士，一個價錢就能自由安排心水行程！
⭐豪華版關西樂享周遊券74折優惠 包日本環球影城1日券
KKday推出「豪華版關西樂享周遊券」低至74折優惠，原價$1,078，現折後只需$799。透過APP啟動後，7日內可自由使用。Yahoo Travel幫大家睇過，周遊券整合了關西熱門景點門票與交通票券，出示QR Code即可快速入場。費用已包括：豪華版A區（任選2項設施）＋豪華版B區（任選1項設施）＋豪華版C區（任選1項設施）＋期間限定區＋關西樂享周遊券（任選3項設施）。
74折豪華版關西樂享周遊券｜包括日本環球影城1日券／日本環球影城餐飲購物券／園區餐廳免費飲品
價錢：$799
（原價$1,078）
適用日期：購買後票券的有效期限為270天。於期限內選擇連續7天的遊玩日期並啟動票券。啟動票券後，逾期未使用／未兌換商品皆會自動失效。
可選設施：
豪華版A區設施（任選2項）：日本環球影城1日券、日本環球影城餐飲購物券、Sky Hop Bus京都雙層觀光巴士、關西地區鐵路周遊券等。
豪華版B區設施（任選1項）：日本環球影城SAIDO預約券含免費飲品、天橋立傘松觀光通票2日券、Captain Line來回乘船券、KINOSAKI MUST VISITS PASS城崎溫泉3日券＋特典、京都水族館入場券等。
豪華版C區設施（任選1項）：關西利木津巴士、JR HARUKA。
期間限定區：日本環球影城1,000円餐飲購物券。
關西樂享周遊券（任選3項）：梅田藍天大廈及空中庭園展望台、空庭溫泉、京阪電車大津觀光乘車券等。
豪華版關西樂享周遊＋超級任天堂世界™區域入場保證券｜包括日本環球影城1日券／日本環球影城餐飲購物券／園區餐廳免費飲品
價錢：$897
USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP
每年最令人期待的「Universal Cool Japan」今年再次突破想像！1月30日起，5大超人氣IP將陸續進駐園區，包括首次登場的《葬送的芙莉蓮》、經典回歸的《名偵探柯南》、震撼升級的《咒術迴戰》，還有東野圭吾原著《假面飯店系列》與《魔物獵人荒野》。今年最特別之處在於每個體驗都全面進化：柯南推出3大全新設施包括變身人質的密室逃脫；咒術迴戰4D體驗加入原創劇情「迴轉鐘塔」；假面飯店打造華麗推理舞會；魔物獵人餐廳已率先開幕，營火料理配AR狩獵任務，動漫迷不能錯過！
相關文章：日本環球影城USJ 2026｜Universal Cool Japan集結5大人氣IP：柯南推理餐廳、葬送的芙莉蓮、咒術迴戰等
日本環球影城門票
門票：$441起
日本環球影城
地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號 （地圖按此）
交通：搭乘JR夢咲線（櫻島線）至「環球城站」下車
時間：上午8時30分至晚上8時30分（每日營業時間可能有所不同，正確時間請瀏覽官網。）
