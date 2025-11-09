豬扒食譜│葱鹽豬扒拌麵 豬扒咁樣醃入味唔易燶

葱鹽醬雖然簡單，但配搭多樣，可以用來點白切雞，也可以配煎豬扒，又或者燒烤牛舌時用來配搭也是絕配。這次用來拌麵去做葱鹽豬扒拌麵，雖然色澤很清淡，但味道卻非常濃香。豬扒如果用生抽來醃，味道好卻煎起來很易燶，可以用日本的白醬油，沒有顏色卻有味道，煎的時候便比較不搶火，可以先用小火去煎熟才再把表面煎至金黃。葱鹽醬一次做多些，吃不完的密封好放雪櫃可以放三日，即睇如何葱鹽豬扒拌麵：

葱鹽豬扒拌麵（2人份量）

烹煮時間：30分鐘

材料：

脢頭豬扒2件

酥炸粉3湯匙

葱6棵

紅葱酥1湯匙

油2湯匙

麻油2茶匙

鹽2茶匙

白麵條（烚熟）2束

醃料：

鹽少許

糖少許

胡椒粉少許

日本白醬油1.5湯匙

油1湯匙

做法

1. 豬扒用鬆肉槌拍鬆，加醃料略醃。拌入酥炸粉至表面有一層薄糊。

2. 切葱花，跟紅葱酥和鹽拌勻，放入耐高溫碗中。油和麻油加入小鍋，小火燒至開始冒煙，熄火。趁熱澆至碗中，拌勻。

3. 另一鑊燒熱油，把豬扒放入，中細火先半煎炸2分鐘，搖鑊子看可以移動沒有，翻轉煎另一面，當筷子可以插入豬扒後，轉中大火把表面煎至金黃。斬件放麵條上，淋上葱鹽醬。

完成品

文、攝：謝翠玲