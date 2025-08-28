豬油竟翻身變健康食材？揭開BBC報道盲區與真相，戳破背後營養謬誤

經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
香氣四溢的豬油總是被標籤為不健康的食材，然而一篇來自BBC的報道卻讓它瞬間翻身，宣稱它名列全球第8大健康食材，甚至超越了鱈魚和紫椰菜。這消息迅速席捲網絡，引發網民熱議，不少人開始好奇這麼多年來我們對豬油的成見難道都是錯的嗎？以下即揭露豬油的真實營養價值，看看豬油是否真如報道所稱那麼「健康」！
豬油一夜翻身榮登健康食材第8名
這場風波源自BBC一篇標題吸睛的文章，報道中聲稱在一項耗時多年的研究中，豬油以73分的優異成績躍成全球第8大健康食材，超越了鱈魚、扇貝、芹菜等。在榜單中，杏仁以97分的壓倒性優勢奪冠，熱帶水果釋迦和深海魚鱸魚分別位列亞軍和季軍。
豬油真實營養價值成疑？
然而，當專家開始查看這份研究的細節時，卻發現事情並非如此簡單，背後的科學依據充滿疑點。這篇引發熱議的文章被發現原始資料來源於網站的一篇舊文章，最早可追溯到2018年，內容更是來自2015年的一篇《PLOS One》期刊研究，且研究的原意被嚴重扭曲。
豬油NF值高不等於營養價值高
表面上看，豬油的排名看起來十分高，然而《PLOS One》的研究並非直接比較食物的營養價值，而是分析食材在「滿足營養需求的食物組合」中的出現頻率，計算出所謂的Nutrition Fitness值（NF值）。換言之，豬油排名靠前並不表示它比橄欖油或奇亞籽油更健康，只是它在某些組合中出現次數較多。
因此，豬油NF值的高低與營養價值之間並無直接聯繫。更重要的是，研究對象是「新鮮生豬脂肪」，而非市售的煉製豬油。該研究完全沒有涵蓋各種烹調用油，更沒有直接將豬油評為營養佳品，該文章卻忽略這一關鍵區別，讓讀者誤以為是超市裡所售賣的豬油。
豬油非理想健康飲食首選
豬油的主要成分是脂肪，雖然該文章宣稱豬油富含維他命B群和礦物質，但實際上，新鮮生豬脂肪的營養素含量極低，且在煉製過程中幾乎完全流失。相比之下，豬油的單元不飽和脂肪酸含量確實高於牛油（約28%），這使其在適量使用時，對心血管的負面影響略低於其他動物性油脂。然而，與橄欖油約70%的單元不飽和脂肪酸相比，豬油的營養優勢顯得微不足道。
因此，豬油雖然在烹飪中能增添獨特風味，但不應成為主要用油，應以橄欖油、牛油果油或玄米油為主，這些富含不飽和脂肪的植物油能更好平衡健康與美味。偶爾使用豬油增味無妨，但適量是關鍵。
