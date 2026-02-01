八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
豬肉卷食譜｜英式豬肉卷
這個英式豬肉卷sausage rolls也可在星巴×咖啡店吃到的。是英國人經常吃的小食，用起酥皮包著豬肉腸餡料，外層金黃酥脆，加上豬肉腸，超美味。可以做小巧的，作派對或野餐小吃，超美味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 5-6人
食材
急凍酥皮 1塊
豬肉 500克
鹽 適量
黑胡椒粉 適量
紅椒粉 適量
蛋液 適量
作法:
1 ：
用豬肉或其他肉類的腸都可，用肉碎代替也可
2 ：
將肉腸的外層撕開，將肉與麵包粉拌勻，再加鹽，黑糊椒粉調味（可加其他香料如辣椒料，紅椒粉等）
3 ：
將豬肉餡料放在起酥皮近下方的位置，均勻排好
4 ：
將酥皮捲起來，捲一圈便可，把多餘的酥皮切掉，用蛋液把封口處黏合
5 ：
切成小段，封口處朝下，放在鋪有烘焙紙的烤盤上。在表面刷上一層蛋液，放入已預熱200C焗爐，焗15至20分鐘，至表面金黃色即成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55073
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
