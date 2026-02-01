豬肉卷食譜｜英式豬肉卷

這個英式豬肉卷sausage rolls也可在星巴×咖啡店吃到的。是英國人經常吃的小食，用起酥皮包著豬肉腸餡料，外層金黃酥脆，加上豬肉腸，超美味。可以做小巧的，作派對或野餐小吃，超美味！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 5-6人



食材

急凍酥皮 1塊

豬肉 500克

鹽 適量

黑胡椒粉 適量

紅椒粉 適量

蛋液 適量





廣告 廣告

作法:

1 ：

用豬肉或其他肉類的腸都可，用肉碎代替也可

2 ：

將肉腸的外層撕開，將肉與麵包粉拌勻，再加鹽，黑糊椒粉調味（可加其他香料如辣椒料，紅椒粉等）

3 ：

將豬肉餡料放在起酥皮近下方的位置，均勻排好

4 ：

將酥皮捲起來，捲一圈便可，把多餘的酥皮切掉，用蛋液把封口處黏合

5 ：



切成小段，封口處朝下，放在鋪有烘焙紙的烤盤上。在表面刷上一層蛋液，放入已預熱200C焗爐，焗15至20分鐘，至表面金黃色即成！

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55073

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com