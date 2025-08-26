天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
豬肉食譜│啤酒蒜泥白肉 咁烚豬肉嫩多汁
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，即睇Yahoo食譜：
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，用啤酒來烚五花腩，肉質會更軟嫩，而在烚的時候切記要冷水入鍋，小火慢煮50分鐘，肉質才不會乾硬，沾上蒜泥醬，一人也可以吃掉半盤，即睇如何製作啤酒蒜泥白肉：
啤酒蒜泥白肉（3人份量）
烹煮時間：1小時
材料：
五花腩1條(約400克)
葱2條
薑4片
香葉3片
粗鹽1茶匙
胡椒粉20粒
啤酒1罐
水500毫升
青瓜1條
芫荽1棵
蒜泥沾醬：
油1湯匙
陳醋2湯匙
生抽3湯匙
辣椒仔1隻
蒜頭4瓣
做法
文、攝：謝翠玲
