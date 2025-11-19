Trip.com酒店減$500、機票減$200
豬肉食譜│水煎五花肉 無油香脆外皮咁樣整
五花腩看起來很肥，但其實只要用對方法來煮，可以不用一滴油便把五花腩煎得又香又脆，效果媲美用烤焗爐烤燒肉，即睇Yahoo食譜：
五花腩看起來很肥，但其實只要用對方法來煮，可以不用一滴油便把五花腩煎得又香又脆，效果媲美用烤焗爐烤燒肉。這個水煎五花腩的方法，開始時便是跟烚豬肉的方法一樣，先把內層的肉水煮熟透又不會乾柴，之後再利用五花腩本身的油脂來煎香表層。在烚完五花腩後，切記用叉子插豬皮，可以令皮更月脆，最後撒胡椒鹽便可以吃，又快又簡單，適合夏天烹調，即睇如何製作水煎五花肉：
水煎五花肉（1人份量）
烹煮時間：30分鐘
材料：
五花腩連皮250克
薑3片
水700毫升
紹酒1湯匙
胡椒鹽適量
做法
文、攝：謝翠玲
