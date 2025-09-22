豹紋鯊野外「三方交配」登文獻 一雌兩雄 110 秒完成︱有片︱Yahoo

過程中涉及兩隻雄鯊和一隻雌鯊。

【Yahoo新聞報道】新喀里多尼亞海域首次拍攝到瀕危豹紋鯊（leopard shark）在野外交配的影像，更罕見的是，過程中涉及兩隻雄鯊和一隻雌鯊的「三方交配」，為海洋科學研究帶來突破。

綜合外媒報道，澳洲陽光海岸大學研究員拉索斯（Hugo Lassauce）在努美阿調查豹紋鯊群時，潛水觀察到一隻雌鯊被兩隻雄鯊抓住胸鰭。他隨即使用攝影器材記錄，最終捕捉到完整的交配過程。

拉索斯表示，交配全程歷時 110 秒，第一隻雄鯊花了 63 秒，第二隻則完成於 47 秒。隨後兩隻雄鯊精疲力盡，停在海底不動，而雌鯊則游走離開。這是科學界首次在野外拍攝到豹紋鯊交配的紀錄。

今次發現對保護物種有關鍵意義

他指，鯊魚在自然環境中的繁殖行為仍鮮有文獻紀錄，雖然其他品種曾被觀察到群體交配，但豹紋鯊以往未有相關紀錄。相比之下，海豚則經常被發現有交配行為。

研究豹紋鯊逾 20 年的海洋生態與演化專家杜奇森（Christine Dudgeon）稱，影片顯示新喀里多尼亞可能是豹紋鯊的重要繁殖棲地，對保育策略和人工授精研究有重大價值。她認為，從基因多樣性的角度而言，了解每年雌鯊產卵是否涉及多個雄鯊的基因，對保護物種有關鍵意義。