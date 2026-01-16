渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
貓奴夢幻筍工？希臘小島招募義工！與3,000隻貓共度時光、包住包早餐、每日工作5小時
對不少貓奴而言，能夠每日被貓咪包圍，已經是一種奢侈。想像一下每日起床就被幾十隻貓咪包圍，在愛琴海的藍天白雲下餵貓、玩貓，這個看似天方夜譚的生活，原來在希臘小島錫羅斯島（Syros）真實存在。這個距離雅典約70英里的愛琴海小島，住着約3,000隻流浪貓，數量幾乎是當地居民的7分之一。當地慈善組織Syros Cats最近招募義工照顧這班毛孩，消息一出隨即引爆全球貓奴圈，申請人數多到要提早截止報名。而成功獲選可在這個「貓咪天堂」免費住宿，每日工作5小時，其餘時間就是與貓咪玩耍的happy hour。
免費食宿換取每日5小時貓咪照護
這份被網民稱為「全球最筍貓奴工」的義工計劃，雖然沒有薪金，但提供的待遇絕對令貓奴心動。成功申請者將獲得獨立睡房、免費早餐和水電費用全包，只需與其他義工共用廚房、浴室等公共空間。工作時間相當彈性，每週工作5天，每天只需5小時，主要集中在上午8時至下午1時，或傍晚日落前1小時。
工作內容對真正的貓奴來說根本是享受，每日早上先給有特殊需要的貓咪餵早餐和派藥，然後到各個餵食站照顧街貓和海灘貓。接下來要清理貓砂盆、更換飲用水、清洗食物碗，還要幫貓咪梳毛、清潔眼睛、滴眼藥水。而最重要的任務，當然是抱抱貓咪、陪牠們玩，順便拍些可愛照片放上社交媒體幫助宣傳。
除了基本照顧工作外，義工還要協助捕捉野貓進行絕育手術（TNR計劃），帶生病或受傷的貓咪看獸醫，以及接待到訪的遊客參觀。組織特別提醒，島上有些貓咪可能已有其他人照顧，義工在接觸任何看似需要幫助的貓咪前，必須先向組織確認，避免重複照護或干擾已接種疫苗的貓群。
不過天下沒有免費午餐，義工需要自行負擔來回機票、島上交通，以及午餐晚餐的費用。持非歐盟護照的申請者要留意申根區規定，6個月內最多只能逗留90天。組織也建議沒有歐盟醫療保險的義工最好購買旅遊保險，以防萬一。
今年名額已爆滿 25歲以下難入選
雖然這份義工聽起來很dream job，但要成功申請絕非易事。Syros Cats每次最多只招募4名義工，申請條件相當嚴格。組織特別歡迎有獸醫護理訓練背景、野貓照護經驗的申請者，若曾在動物收容所工作或有TNR（捕捉、絕育、放回）經驗會優先考慮。
年齡方面，組織表明25歲以下申請者較難獲選，因為這份工作需要高度的獨立性、自主性和解決問題的能力。申請者必須身體健康、體力充沛，能夠搬運重物（如貓糧袋和貓砂）、長時間戶外工作，以及應付希臘夏天超過35度的高溫。為保護島上環境和貓咪安寧，攜帶小朋友或其他寵物的申請者一律不獲考慮。
組織也強調義工必須具備包容心，因為來自世界各地的義工要在同一屋簷下生活和工作，必須接受不同種族、性別、信仰和生活習慣的差異。申請者需要承諾最少逗留一個月，組織特別歡迎能夠逗留更長時間的義工，以及可以遙距工作的Digital Nomad。
根據最新消息，今年的義工申請已因反應太熱烈而提早截止。組織表示收到來自全球的海量申請，正在篩選合適人選。有興趣的貓奴只能密切留意組織的社交媒體，等待下一輪招募消息。想在愛琴海小島過貓奴生活？看來要早點準備，因為全球貓奴都在虎視眈眈這個夢幻職位。
Syros Cats
網址：按這裏
