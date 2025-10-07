【動物專訊】社區貓懷孕生子是非常艱辛和危險的事情，但一隻估計不足1歲、居於山上的社區貓媽媽卻非常幸運，早前打風前獲義工范太救起，在家中安全環境下生下了6小B，全部貓B都平安。范太形容，貓媽媽十分溫馴，可以讓人摸，實在不忍將她放回山上，因此希望貓媽媽一家七口都可以找到領養家庭，不用再流浪。

范太表示，打風前看到貓貓肚子開始大，擔心她捱不過颱風，所以將她救回家。貓媽媽於10月2日在范太家中順利生下6隻貓B，完全不用范太協助。因為在安全環境下生產，貓B們都平安健康。

廣告 廣告

范太形容貓媽媽十分聰明和乖巧，可以讓人摸，而且估計只得6個月大，所以值得入屋過家庭生活，「希望貓媽媽可以獲得領養不用放上山，因為放上山都有危險，山上有其他狗狗生活。」她希望貓媽媽和所生的六小福都可以獲得領養，「待六小福戒奶後，希望他們都可以得有心人領養。」

如有意領養貓媽媽和六小福，可透過Facebook與范太聯絡（ https://www.facebook.com/wu.fang.jing.464026 ）。

大肚貓貓早前在打風前獲義工救起。

貓媽媽性格溫馴，可以讓人摸。

貓媽媽在義工家中平安誕下六小B。

義工希望貓媽媽可以獲得領養，不用再在山上流浪。

The post 貓媽媽打風前幸運獲救起 義工家中生下六小B準備尋家 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.