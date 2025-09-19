小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
貓狗人道毀滅四年新高 去年581隻爆升七成 愛協：內地購平價寵物風險極高致棄養︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近年不少機構均鼓勵領養動物，不過立法會最新一份《數據透視》指，疫情過後良好勢頭逆轉，2023年及2024年動物領養率下跌，而棄養及被人道處理的貓狗數量更有反彈跡象。愛協呼籲市民避免從非法渠道購買寵物，以免購入動物後才發現健康問題，因無力承擔醫療費用而選擇遺棄。香港愛護動物協會向《Yahoo新聞》表示，經濟環境因素加上移民潮持續，令港人飼養寵物的意願明顯下降。
領養率下跌 棄養數量創新高
自2017年起，港人飼養貓隻數量有所上升，由22.5萬隻，上升至2023年28萬隻；飼養狗隻的數量則由2020年開始下跌，由33.1萬隻下降至2023年30.4萬隻。雖然單看寵物飼養數字是有所上升，但整體領養率則下降，由2022年、過去十年最高峰的48.2%，降至去年40.7%。至於2024年的棄養貓狗數量，亦是繼2021年後新高，有571隻。
漁護署：近期接收貓狗存健康問題
每年亦有不少貓狗被人道毀滅，2024年數字更刷新過去四年新高，共有581隻貓狗被人道毀滅，當中436隻為狗、145隻為貓。與2022年的334隻比較，2024年被人道毀滅的貓狗，數字上升73.9％。文件引述漁護署指，署方會將健康欠佳、性情凶暴，不適合被領養的動物作人道處理，而署方近期接收的貓狗，不少已存在健康問題而遭遺棄，故人道毀滅個案亦隨之上升。
文件亦提及有87％受訪飼主曾為寵物求診，而「獸醫診金及醫藥費」更佔整體飼養寵物支出的17.2%。據文件指，就基本門診及藥物而言，動物診所收費達千元相當普遍，更複雜的專科治療如涉及手術等程序，治療費更高達數萬元或以上。而現時不少專科獸醫如影像診斷、急症及重症 、病理學、牙科及麻醉止痛等專科，相關獸醫人數更少於10人，故文件認為棄養寵物數量上升，或與飼主無法承擔高昂獸醫費用有關。
不過遺棄貓狗數量有機會比想像中更多，棄養與購買寵物亦息息相關。香港愛護動物協會動物福利（營運） 副總監連俊雄接受《Yahoo新聞》查詢時指，2024年，愛協檢核部共處理了5,178隻動物，其中貓隻佔1,595隻。此數據涵蓋遭主人遺棄街頭的動物，還包括其他需要救援的受傷動物，而愛協留意到品種貓被放棄的比例比以往上升。連指經濟環境因素令部分飼主對寵物醫療開支趨向審慎，與此同時移民潮持續，亦令飼養寵物的整體意願明顯下降。
內地購寵物成新興趨勢 品種貓售數千元
至於領養比率下降，連俊雄就指市民內地購買價格低廉的品種動物成為新興趨勢，數千元便可購入品種貓，購入動物後才發現其健康問題，因無力承擔醫療費用而選擇遺棄。連提醒在內地購買動物回港飼養存在極高風險，因動物可能來自環境惡劣的繁殖場，攜帶多種疾病，甚至包括本港已絕跡的狂犬病，對公共衛生構成嚴重威脅；從缺乏強制疫苗接種規管的寵物店或跨境來源獲取動物，亦屬違法行為。
愛協呼籲市民避免從非法渠道購買寵物，應選擇可信賴的來源或優先考慮領養。疫情後領養數量大幅下降，愛協目前仍有數百隻動物等待合適家庭領養，其他動物庇護組織也面臨同樣困境，整個動物收容系統已不勝負荷；有意飼養寵物的人士慎重評估自身經濟、環境與時間條件，切勿因衝動決定而造成更多動物受苦。
