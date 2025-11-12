容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
貓貓疑被遺棄馬鞍山草叢 原來患隱性睪丸
【動物專訊】貓貓有毛病就活該被棄養？一隻名種貓日前被人發現於馬鞍山恒安邨一間小學旁草叢徘徊，徬徨無助，後來由「檸浪同行 • 石門貓舍」義工將貓救起。看似健康的貓貓懷疑被人遺棄，經獸醫檢查後，發現貓貓有隱性睪丸問題，義工坦言：「不知主人是否因為隱性睪丸手術費貴所以棄養，我們會幫他預約手術，如果最終沒主人認領，我們會為貓貓安排領養。」
貓貓在11月4日於恒安邨一間小學旁的草叢走來走去，估計年齡不足1歲，義工收到求助後到場將貓救起。「他的身體尚算健康，只是耳朵污糟些，另外超聲波檢查顯示他兩粒蛋蛋都是隱性睪丸。」由於貓貓的睪丸分別位於大腿及腹部，需要影超聲波確認位置及進行開肚手術，因此絕育安排較複雜和費用高昂，義工懷疑貓主因為手術費昂貴而棄養。
義工已預約兩星期後為這貓貓進行絕育手術，希望貓主盡快與他們聯絡，如果最終沒有人認領這貓貓，他們會待貓貓完成手術休養後，安排領養。
請貓主或認識該貓貓的人士，透過Facebook與義工聯絡（ https://www.facebook.com/LemonStrayfamily ）。
