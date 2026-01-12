貓貓走失被人救起稱已轉交義工 貓主追問義工聯絡方法被救貓人封鎖

【動物專訊】觀塘區一隻貓貓走失後被人救起，但貓主盼接回愛貓時，貓貓卻已下落不明。貓主Cathy表示，貓貓「布布」於1月8日晚因家人沒關好門而走失，翌日得知有人救起了貓貓，但當她向該救貓人查詢時，對方稱已將貓交給義工，她再追問義工聯絡，對方稱要問準義工才可，之後卻一直沒有提供義工聯絡，到昨日更封鎖了她。她已經報警，只希望能盡快與愛貓團聚。

Cathy表示，去年7月20日收養了現時1歲多的布布，居於觀塘翠屏邨，直到1月8日晚上9時，她家人開門時不小心讓布布跑出門外，她家人已經有走出去尋找貓貓，但都沒有發現。

至翌日她得知一名叫Berry的網民在網上發帖稱救起了布布，但當她聯絡該人時，對方說已將貓轉交了給義工，她再追問義工聯絡方法時，對方回覆說：「我要等義工覆咗我，我先可以畀到聯絡方法你，我唔可能未問準義工就畀人哋電話你哋。」又說：「佢畀唔畀返隻貓你，我哋都控制唔到。」

Cathy十分擔心及多次追問，但對方均沒告知義工的聯絡方法，她在1月11日報警，沒想到對方竟已封鎖了她，令她十分無助和擔心貓貓安危。

她希望能夠盡快得知布布的下落，讓布布能夠平安回家。如有人知道布布的下落或認識接走布布的義工，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與Cathy聯絡。

