男子認姦未成年自閉繼女 事主母求情隻字不提女兒
貓面女超市持刀追人 被捕全程詭異「喵喵」聲(有片)
南韓慶尚南道巨濟市一名女子日前頭戴貓咪造型面具於一間大型超市內，手持兩把利刀四處遊走，甚至追趕受驚的兒童與家長，令現場一度陷入混亂，警方趕到現場將女子制服。事後，她在面對警方訊問時，頻頻以「喵喵」聲回應，相當詭異。
綜合報道，事發於本月2日下午，戴著貓咪面具的20多歲女子，走進巨濟市玉浦洞一間大型超市玩具賣場，不僅雙手各持兩把利刀四處走動，還揮舞兇器並敲打展示台，現場民眾見狀紛紛驚嚇逃竄。當她看見受驚的兒童和家長時，更高舉兇器追趕對方，畫面相當駭人。超市員工試圖以長傘阻止，卻反讓女子更加激動，繼續持兇器衝向店員。
女子有精神疾病病史 已被強制送院
警方接報到場趕到後，隨即將女子制服及逮捕。令人訝異的是，女子被捕時面對警方質問：「有否其他兇器」、「為甚麽持兇器」時，均以「喵喵」聲回應，甚至表示：「這個不能說啊，喵」、「我憑甚麼要說那種東西啊，喵」。警方調查發現，該女子有精神疾病病史，目前已將其強制送院，並以「在公共場所持有凶器」立案偵辦，案件後續將移送檢方。慶幸今次事件沒有造成人員傷亡，但驚悚畫面在當地網路社群引發熱議，許多網友形容「簡直像恐怖片現場」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/貓面女超市持刀追人-被捕全程詭異-喵喵-聲-有片-/594054?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
