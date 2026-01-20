貝克漢長子布魯克林：不想跟家人和解

（法新社倫敦19日電） 英國名人夫婦貝克漢及維多利亞的長子布魯克林今天在社群媒體Instagram發布長文，他談及自己與父母的關係出現裂痕，並表示不想跟家人和解。

26歲的布魯克林（Brooklyn Peltz Beckham）指出，他的父母長期主導關於他們家庭的媒體敘事，並試圖「破壞」他與妻子妮可拉（Nicola Peltz Beckham）的關係。

他在自己擁有1640萬名粉絲的Instagram發文寫道：「我不想跟我的家人和解。我沒有受到操控，這是我人生第一次為自己站出來發聲。」

布魯克林是前英格蘭足球隊隊長貝克漢（David Beckham）與前流行樂女星、時尚設計師維多利亞（Victoria Beckham）的長子，他於2022年和美國女演員妮可拉結婚。

貝克漢與維多利亞的發言人目前尚未就布魯克林的聲明，回應法新的置評請求。

布魯克林寫道：「早在我的婚禮之前，我的父母就不斷試圖破壞我（與妮可拉）的關係，且至今仍不罷休。」

「妮可拉很期待能穿上我媽設計的婚紗，我媽卻在最後一刻取消這項計畫，導致妮可拉不得不趕緊另尋禮服。」

布魯克林並指控他的母親在婚禮上「搶走」他與妮可拉的第一支舞，且在數以百計賓客面前「不恰當地和我親密共舞」，他這輩子從未感到如此「尷尬難堪」。

他還指控家人「不尊重」妮可拉，甚至沒有邀請她出席父親貝克漢的50歲生日派對。

他補充道：「我的家人重視公開宣傳和代言勝於一切，貝克漢品牌優先。」

布魯克林最後提到，他的成長過程「深受焦慮」所苦，但他如今已找到「平靜」。