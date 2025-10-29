蛋糕食譜｜經典法式甜品貝殼餅 瑪德蓮蛋糕

雖然貝殼餅是經典甜品。 但你知不知道 它有分為法式原食譜和 日式食譜? 日式為濕潤度較高。 而且一些貝殼餅的迷思，你又知不知? — 請訂閱以表支持??? Facebook: Small House Cooking https://bit.ly/3cVknYL

製作時間: 30分鐘內

份量人數: 9人以上



食材

奶油/牛油 67g

白砂糖 62g

檸檬皮 1隻 (pcs)

雞蛋 2隻 (pcs)

鹽 2g

蜂蜜 13g

香草 1條 (pc)

低肋麵粉 67g

泡打粉 1.5g





廣告 廣告

作法:

1 ：

詳細做法請查閱: https://youtu.be/R8CQQA2eKm0

2 ：

奶油 煮熔化，放涼備用。

3 ：

低肋麵粉，泡打粉 過篩。 加入鹽和檸檬皮。

4 ：

雞蛋 加入白砂糖， 蜂蜜，香草打發。 加入材料 (3)，混合。 再加入熔化奶油。 放入雪櫃(冰箱) 休息1小時或1天。 *視孚情況

5 ：

烤爐 180'C 20-30分鐘， 脫模放涼。





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50855

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com