貝沙灣眾狗主申訴陷水深火熱 用水沖洗狗狗便溺照罰1,500元 要求帶口罩及只准乘貨用升降機

【動物專訊】本報早前報道天水圍有屋苑聲稱准養狗，卻嚴禁狗主在屋苑內遛狗，這類歧視狗狗屋苑問題只是冰山一角，本報收到多名南區貝沙灣住戶申訴，指貝沙灣管理處及業委會在去年開始對狗主極度苛刻，狗主即使以水沖洗狗狗小便，仍被管理處罰款1,500元，有狗主被多次罰款高達過萬元，管理處甚至透過小額錢債審裁處向狗主追討。狗主們又表示，管理處不但要求狗主需使用骯髒的貨用升降機或樓梯出入，最近更要求狗隻戴口罩，直言貝沙灣對狗主過度懲罰，成為一個對狗狗及狗主極度敵視、不安全、毫無溫情的社區，很多狗主帶狗散步都感戰戰兢兢，極度不安。

狗主Y小姐表示，過去貝沙灣有對沒清潔狗隻便溺向狗主罰款，但以往只是數百元，而且用清水沖洗狗狗小便並沒問題，然而自新業委會上場後，自去年開始，罰款安排便變得對狗主極不友善和過度苛刻，包括將罰款提升1,500元，當中1,000元清潔費和500元行政費，而且即使狗主用水沖洗，仍被視為沒妥善清潔而罰款，而有關安排事前沒有通知狗主，狗主是突然被罰款才得知。她說：「政府指引建議都是以清水沖洗尿液，但管理處拒絕承認這是清理，還要住戶用吸水物料，但諷刺的是，貝沙灣清潔工人自己也只是用清水沖洗，沒有用吸水物料，根本是雙重標準。」

她又表示，有狗主在十號風球當日帶狗外出大小便，由於風雨太大，無法以吸水物料清理，因此改用醋加水清洗，怎知在4分鐘內被管理處罰款3次。

貝沙灣在去年起對沒清理狗隻便溺的狗主罰款1,500元，連用水清小便也要被罰款。

貝沙灣管理處以法律手段追討狗主罰款。

狗主質問兒童小便不用罰款 管理處指沒相關規定

據管理處向狗主透露，去年作出90宗罰款，但大部分狗主都沒即時繳交，管理處便透過小額錢債審裁處追討。據知有狗主因為爭論而被多次罰款，款額高達過萬元。有狗主曾詢問管理處應如何清理狗狗小便，管理處卻建議用尿片，或以尿墊等吸水物料接住小便。有狗主質疑兒童在平台小便都沒有被罰款，管理處竟回覆說因為屋苑沒有這個規定。

對於用尿墊處理小便的建議，有到貝沙灣工作的訓犬師對本報表示，貝沙灣臨海十分大風，要同時牽著狗狗又手執尿墊接狗狗小便，基本上不可行，他自己便嘗試過，結果大風吹到尿墊捲起來。

管理處建議狗主用尿墊，但訓犬師指貝沙灣臨海十分大風，尿墊都會被吹得捲起來。

雖然貝沙灣有設置狗廁所，但Ｙ小姐指狗廁所位於垃圾站附近和停車場內，環境昏暗和骯髒，極不衛生。另管理處又禁止狗隻使用草地，聲稱狗會破壞草地，但「小孩卻可在草地奔跑、踢球，完全無限制。」Y小姐指，管理處執法雙重標準，只針對狗主，「吸煙、高空擲物、亂丟垃圾、兒童踩單車或投擲石頭 – 這些違規行為不會收到警告，狗主則反覆遭受重罰和收警告信。」

貝沙灣有狗廁所位於垃圾站旁。

另一項讓狗主怨聲載道的要求，是禁止狗主帶狗乘搭客用升降機，只准使用貨用升降機或樓梯，而貨用升降機十分悶熱和骯髒，甚至試過出現滿地玻璃碎，對狗主和狗狗都十分不便及危險。

另外，管理處最近亦新增規定，要求所有狗隻必須戴口罩，有狗主為此感到特別憂慮，因為其狗狗是短鼻犬，若在被夏天被逼戴口罩，將會呼吸困難十分辛苦。

管理處規定狗主只准帶狗乘客貨用升降機，狗主指十分骯髒及危險。

管理處規定狗主只准帶狗乘客貨用升降機，狗主指十分骯髒及危險。

有狗主擔心短鼻狗戴口罩會出現呼及困難，十分辛苦。

有仇狗人士追趕狗主及拍照

Y小姐坦言，除了苛刻不合理的規定外，狗主亦飽受歧視和騷擾，「外傭帶狗到平台散步時，有時會被其他居民追趕及責罵，貝沙灣保安更像警察一樣，經常追趕帶狗外傭，有外傭因此被嚇至哭泣。甚至有狗主在凌晨5時被一名居民追趕和拍照。」

她說：「貝沙灣自稱豪宅屋苑，但其對狗隻的規定比政府更嚴苛，情況已嚴重到不可接受。規則含糊、執行不公，對狗主過度懲罰，已經營造出一個對寵物及其家庭極度敵視、不安全、毫無溫情的居住環境。」約80多名業主已聯名簽署，投訴管理處的做法不公，但至今未能改變管理處針對狗主的規定。「很多狗主都很憤怒，覺得很委屈，帶狗出街都很不開心。」

有多名狗主分別向本報申訴，不少人均指原以為貝沙灣是對狗隻友善的屋苑才購買，現在十分後悔。（詳見另稿）

貝沙灣管理處所出有關動物友善的刊物，竟寫有居民進入升降機被手抱狗狗嚇到。

貝沙灣張貼了多張針對狗主的海報。

貝沙灣張貼了多張針對狗主的海報。

管理處：正與住戶溝通

貝沙灣管理處回覆本報查詢時表示，貝沙灣作為一個寵物友善的屋苑，致力為住客提供一個衞生潔淨、人寵共融的居住環境及和諧社區。管理處在屋苑範圍指定位置設置了狗廁所及狗糞收集箱，亦建議寵物主人主動為愛寵善後，包括在寵物便溺前在地上鋪設寵物尿片及將其妥善棄置，旨在保持屋苑清潔，保障人寵的健康。有關屋苑守則，已上載於屋苑的手機應用程式及張貼在屋苑內的公眾告示版上供住客查閱。

另外，由於屋苑內飼養犬隻的住客眾多，為減少發生意外的風險，管理處建議在屋苑範圍內住客為愛寵戴上口罩。管理處會定期與政府部門及非牟利機構合作，加強有關愛護環境及寵物飼養的社區教育工作，藉此同時提升居民對保持環境衞生的意識，並鼓勵大眾養成良好的衞生習慣。

管理處又表示，正與住戶協調安排會議，積極促進各方面的溝通，並考慮進一步完善屋苑的配套設施。

對於管理處對住戶提出高額罰款，有法律界人士表示，需要先向管理公司了解相關罰款的權力依據，通常相關依據來自合約性質，例如管理公司可對違反規定泊車而鎖車，並要求車主繳交開鎖費。他表示，如對罰款有爭議，可以提到小額錢債審裁處處理。

