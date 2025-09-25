貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事 環保署：未接獲洩漏報告︱Yahoo

綠色和平指出，政府使用吸油墊後，鄰近濕地水體仍有大量油污。 相片:綠色和平提供

【Yahoo新聞報道】貝澳濕地上周發生油污污染事件，有鄰近地盤、身穿俊和集團旗下公司制服的工人到場清理油污。俊和集團的母公司亞洲聯合基建控股回覆《Yahoo新聞》時澄清，公司是配合環保署要求下協助清理油污，沒有發現污染事件與公司工程項目的施工有關。環保署指，沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告。有環團形容事件成「羅生門」，環保署至今未查到元兇。隨颱風「樺加沙」吹襲後，油污已進一步擴散至東面。



最早發現事件的是嶼南水牛學會主席梁韶華（牛媽）。她在上周一(15日)經過貝澳羅屋村附近濕地時，已經嗅到濃烈汽油臭味。她接受《Yahoo新聞》訪問時表示，過去貝澳濕地未發生過油污事件，而今次油污已擴散至貝澳水牛主要棲息的濕地範圍。

嶼南水牛學會主席梁韶華上周一發現貝澳出現油污，現時在濕地仍見到流水含油。 相片：梁韶華提供

貝澳爆出油污事件近兩周，有街坊本周四拍攝相片顯示，濕地仍有油污未清除。 相片：當地街坊提供

孕育全港最大水牛群

環保團體綠色和平項目主任夏淳權上周五與傳媒到場視察，他估計泄漏源頭位於濕地西面，沿水流擴散至濕地中心範圍，並疑因大雨有持續擴散跡象。經實地考察配以地圖工具推算，油污擴散距離達100米。受影響的濕地屬於自然保育區（CA），是大嶼山最大片的淡水濕地，除了孕育全港最大的水牛群，亦是雀鳥、蜻蜓、兩棲爬蟲類重要的棲息地。



他在視察期間遇到有鄰近地盤的工人清理油污，但附近仍有大量油污，「對於清理油污工作，過往政府會委派清潔承辦商進行清潔，但政府今次搵附近嘅地盤承建商，而非專業清潔公司清理，意味不明、十分奇怪，尤其承建商(原本)嘅職責、負責工種理應唔同。」

事發後有隸屬俊和集團的「浩隆建築」地盤工人到場清理油污。 相片:綠色和平提供

油污附近兩地盤均屬俊和

《Yahoo新聞》對照地盤工人制服的標誌，發現與隸屬俊和集團的「浩隆建築」標誌吻合。翻查資料，浩隆建築中標水務署在當地項目「提升貝澳原水抽水站及貝澳2號原水抽水站及沿嶼南道敷設原水水管」，合約總價近5.3億元，工程包括在嶼南道敷設地下原水水管，長度約為1.8公里。



俊和集團同時與姊妹公司「群利集團」中標渠務署在貝澳興建䃟石灣污水處理廠及貝澳污水收集系統，合約總值8.38億元，工程預計在2026年第三季才完工。有關地盤在發現油污位置西面約200米。



油污由西邊向東擴散，兩個地盤所屬的俊和否認油污事件與其項目有關。

濕地發現油污的地點，鄰近嶼南道「浩隆建築」的地盤附近。 相片:綠色和平提供

根據城規會資料，「浩隆建築」在嶼南路地盤興建工作井（黃色範圍），然後鋪設一條長約1.8公里的水管。 相片：城規會文件

《Yahoo新聞》向俊和集團的母公司亞洲聯合基建控股查詢，油污是否與地盤工程有關。對方覆稱，公司在9月18日接獲環保署轉介關於貝澳濕地發現油污的情況，並於當日聯同環保署進行現場調查。根據調查結果，沒有發現該油污事件與公司工程項目的施工活動有關聯。亞洲聯合基建控股強調，當日是在配合環保署的要求下協助清理相關油污，而清理工作亦在環保署的指導和監督下進行。



環保署回覆《Yahoo新聞》時指，9月15日共收到六宗市民報告指在貝澳濕地發現油污。署方在9月16日派員前往視察，期間在貝澳濕地發現少量油污，並即場用吸油墊清理。署方人員亦到附近一帶地方巡查，包括附近地盤、停車場、垃圾收集站等，未發現有油污，亦沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告。



隨後環保署人員在9月17日、18日、19日及22日再到現場及一帶作跟進巡查，發現情況已有改善，沒有察覺有其他異樣。署方解釋，為盡快妥善處理問題，邀請附近地盤承辦商協助進行清理，署方強調會繼續監察情況，如發現有人違反環保法規會嚴肅跟進。



颱風「樺加沙」吹襲後，油污進一步擴散至貝澳東面。 相片:當地街坊提供



事發至今近兩周，有當地街坊在颱風「樺加沙」襲港後，昨日（25日）見到油污已進一步擴散至貝澳濕地東面。



嶼南水牛學會主席梁韶華指，環保署事後仍未找到污染源頭，令事件變成羅生門。她指，除了可能是附近的工程發生漏油，亦有人猜測是否有人想破壞濕地生態，「有人估會唔會係有人特登倒落去，整死啲牛呢？呢樣我真係唔明。」她補充，部份油污已附在植物和泥土，需要更徹底的清理，「索滿油嘅植物同污泥，你都唔𢳂走佢？」

「油污唔會從天而降」

綠色和平項目主任夏淳權指，過往環保署會與不同部門合作，針對污染源頭展開調查及跟進，亦會採樣送交政府化驗所分析，促請港府查清事件，「油污唔會從天而降，所以更需要政府正視，調查出漏油源頭，我哋最擔心今次漏油唔係一次性行為。漏油原因當然唔排除有個別行為，但亦唔應該排除與鄰近地盤工程相關。」



他強調，濕地附近有公眾泳灘同水務設施，涉及公眾衛生安全，希望政府盡快協調不同部門清理油污，防止油污進一步擴散，並儘快交代油污成份、污染源頭並追究污染者責任。

施政報告列為生態康樂走廊

根據2024年施政報告，貝澳濕地是南大嶼生態康樂走廊之一，定位為「自然教育」。今年4月發展局曾邀請市場提交意向書。夏淳權擔心未推行生態旅遊前，貝澳的濕地生態系統已遭受油污污染。他促政府盡快交代油污確實影響範圍，日後亦應長期監測水質，同時交出妥善清理濕地油污的工作計劃。

夏淳權續指，貝澳濕地油污不似海上油污，因為濕地水流的流動性相對低，油污很容易累積在濕地，「對於地下水、泥土以至棲息於濕地上嘅生物如水牛、鳥類同蜻蜓好可能都有嚴重影響。」

近日有人在濕地水體放置大量吸油墊，隨水流四處飄散。 相片:當地街坊提供