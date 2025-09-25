專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
貝澳濕地油污源頭未明 鄰近俊和地盤否認涉事 環保署：未接獲洩漏報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】貝澳濕地上周發生油污污染事件，有鄰近地盤、身穿俊和集團旗下公司制服的工人到場清理油污。俊和集團的母公司亞洲聯合基建控股回覆《Yahoo新聞》時澄清，公司是配合環保署要求下協助清理油污，沒有發現污染事件與公司工程項目的施工有關。環保署指，沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告。有環團形容事件成「羅生門」，環保署至今未查到元兇。隨颱風「樺加沙」吹襲後，油污已進一步擴散至東面。
最早發現事件的是嶼南水牛學會主席梁韶華（牛媽）。她在上周一(15日)經過貝澳羅屋村附近濕地時，已經嗅到濃烈汽油臭味。她接受《Yahoo新聞》訪問時表示，過去貝澳濕地未發生過油污事件，而今次油污已擴散至貝澳水牛主要棲息的濕地範圍。
孕育全港最大水牛群
環保團體綠色和平項目主任夏淳權上周五與傳媒到場視察，他估計泄漏源頭位於濕地西面，沿水流擴散至濕地中心範圍，並疑因大雨有持續擴散跡象。經實地考察配以地圖工具推算，油污擴散距離達100米。受影響的濕地屬於自然保育區（CA），是大嶼山最大片的淡水濕地，除了孕育全港最大的水牛群，亦是雀鳥、蜻蜓、兩棲爬蟲類重要的棲息地。
他在視察期間遇到有鄰近地盤的工人清理油污，但附近仍有大量油污，「對於清理油污工作，過往政府會委派清潔承辦商進行清潔，但政府今次搵附近嘅地盤承建商，而非專業清潔公司清理，意味不明、十分奇怪，尤其承建商(原本)嘅職責、負責工種理應唔同。」
油污附近兩地盤均屬俊和
《Yahoo新聞》對照地盤工人制服的標誌，發現與隸屬俊和集團的「浩隆建築」標誌吻合。翻查資料，浩隆建築中標水務署在當地項目「提升貝澳原水抽水站及貝澳2號原水抽水站及沿嶼南道敷設原水水管」，合約總價近5.3億元，工程包括在嶼南道敷設地下原水水管，長度約為1.8公里。
俊和集團同時與姊妹公司「群利集團」中標渠務署在貝澳興建䃟石灣污水處理廠及貝澳污水收集系統，合約總值8.38億元，工程預計在2026年第三季才完工。有關地盤在發現油污位置西面約200米。
《Yahoo新聞》向俊和集團的母公司亞洲聯合基建控股查詢，油污是否與地盤工程有關。對方覆稱，公司在9月18日接獲環保署轉介關於貝澳濕地發現油污的情況，並於當日聯同環保署進行現場調查。根據調查結果，沒有發現該油污事件與公司工程項目的施工活動有關聯。亞洲聯合基建控股強調，當日是在配合環保署的要求下協助清理相關油污，而清理工作亦在環保署的指導和監督下進行。
環保署回覆《Yahoo新聞》時指，9月15日共收到六宗市民報告指在貝澳濕地發現油污。署方在9月16日派員前往視察，期間在貝澳濕地發現少量油污，並即場用吸油墊清理。署方人員亦到附近一帶地方巡查，包括附近地盤、停車場、垃圾收集站等，未發現有油污，亦沒有收到附近地盤有油污洩漏的報告。
隨後環保署人員在9月17日、18日、19日及22日再到現場及一帶作跟進巡查，發現情況已有改善，沒有察覺有其他異樣。署方解釋，為盡快妥善處理問題，邀請附近地盤承辦商協助進行清理，署方強調會繼續監察情況，如發現有人違反環保法規會嚴肅跟進。
事發至今近兩周，有當地街坊在颱風「樺加沙」襲港後，昨日（25日）見到油污已進一步擴散至貝澳濕地東面。
嶼南水牛學會主席梁韶華指，環保署事後仍未找到污染源頭，令事件變成羅生門。她指，除了可能是附近的工程發生漏油，亦有人猜測是否有人想破壞濕地生態，「有人估會唔會係有人特登倒落去，整死啲牛呢？呢樣我真係唔明。」她補充，部份油污已附在植物和泥土，需要更徹底的清理，「索滿油嘅植物同污泥，你都唔𢳂走佢？」
「油污唔會從天而降」
綠色和平項目主任夏淳權指，過往環保署會與不同部門合作，針對污染源頭展開調查及跟進，亦會採樣送交政府化驗所分析，促請港府查清事件，「油污唔會從天而降，所以更需要政府正視，調查出漏油源頭，我哋最擔心今次漏油唔係一次性行為。漏油原因當然唔排除有個別行為，但亦唔應該排除與鄰近地盤工程相關。」
他強調，濕地附近有公眾泳灘同水務設施，涉及公眾衛生安全，希望政府盡快協調不同部門清理油污，防止油污進一步擴散，並儘快交代油污成份、污染源頭並追究污染者責任。
施政報告列為生態康樂走廊
根據2024年施政報告，貝澳濕地是南大嶼生態康樂走廊之一，定位為「自然教育」。今年4月發展局曾邀請市場提交意向書。夏淳權擔心未推行生態旅遊前，貝澳的濕地生態系統已遭受油污污染。他促政府盡快交代油污確實影響範圍，日後亦應長期監測水質，同時交出妥善清理濕地油污的工作計劃。
夏淳權續指，貝澳濕地油污不似海上油污，因為濕地水流的流動性相對低，油污很容易累積在濕地，「對於地下水、泥土以至棲息於濕地上嘅生物如水牛、鳥類同蜻蜓好可能都有嚴重影響。」
其他人也在看
俄羅斯將汽油出口禁令延長至年底
俄羅斯副總理諾瓦克(Alexander Novak)周四表示，俄羅斯決定將汽油出口禁令延長至2025年底，同時對石油產品非製油企業的柴油出口實施相同期限的禁令。他指出，延長有助於俄羅斯政府進一步調控石油產品的市場供應。 俄羅斯上次延長禁令首次於2月份實施，當時汽油出口禁令有效期至9月30日，對非製油企業的限制則持續至10月31日。(to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
轟Five Guys「餐廳價錢快餐質素」 鍾培生：食咗交智商稅｜網上熱話(有片)
有「香港電競之父」之稱的富二代鍾培生，近日在個人社交平台上傳影片，批評美國漢堡品牌Five Guys。他直言該店是用「餐廳的價錢，食快餐的質素」，並指食客光顧等同交「智商稅」，有關言論引起網民熱議。am730 ・ 15 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 21 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
美股日誌｜三指數三連跌 減息預期跌比特幣大瀉
美股連續三日下跌，道瓊斯指數跌超過170點，失守46,000點水平，標普500指數和納斯達克指數亦跌0.5%。個別AI相關股仍未止瀉，而大市其他行業表現亦顯得不濟。數據顯示美國經濟仍然堅挺，市場的減息預降温，美元轉強，美國國債息率普遍上升，尤其是短期債息。比特幣急挫，失守11萬美元大關。Yahoo財經 ・ 1 小時前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 14 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 2 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 21 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！YAHOO著數 ・ 21 小時前
2025全球最有價值十大航空公司排名出爐！阿聯酋航空連三冠 達美居次 中國南航擠掉日航
根據國際航空運輸協會 (IATA) 最新預測，今年全球航空業將迎來復甦新高峰，預計旅客運量達 49.9 億人次，年增 4%，業界總收入攀升至 9790 億美元，增幅 1.3%，兩項關鍵指標均創下歷史紀錄，但值得注意的是，受全球貿易摩擦加劇和消費者信心波動影響，該預測值較去年 12 月預期有所下調，反映出地緣政治動盪、成本結構壓力及永續發展轉型等多重挑戰仍制約著產業前行。鉅亨網 ・ 21 小時前