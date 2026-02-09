財團完成安能物流私有化

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月9日 - 由大鉦資本、淡馬錫及淡明資本組成的財團已完成對安能物流集團有限公司（「安能」）的私有化。今天下午四時，安能正式從香港交易所除牌，以私人公司形式踏上新征程。



私有化完成後，大鉦資本、淡馬錫及淡明資本分別間接持有安能約51.78%、17.35%和17.35%的股權。安能其餘的股權由安能股權激勵計劃的受託人，以及已有效選擇股份選擇的原股東間接持有。



大鉦資本董事總經理陳偉豪先生表示：「在我們與安能長期合作的基礎上，此次私有化將推動雙方邁向更深層次的合作，並加速戰略落地。適逢行業經歷深層次變革，退市將賦予安能應對市場變化所需要的靈活性和高效性，讓公司專注於創造長期價值。我們很榮幸能夠與財團夥伴淡馬錫及淡明資本攜手，引領並支持安能進一步提升競爭力，在充滿活力的中國物流行業中把握新機遇，並與安能的員工及網絡合作夥伴一起成長。」



淡馬錫中國區副總裁沈曄女士表示：「此次私有化的完成，是安能邁入轉型新篇章的重要里程碑。作為擁有超過二十年在華投資經驗的國際投資公司，淡馬錫對中國經濟長期增長前景及其物流行業的結構性優化充滿信心。安能已構建了一個高質量的全國性平台，具備規模化的特許經營網絡和強大的運營能力。我們將與財團夥伴及安能管理團隊緊密協作，支持公司進一步提升運營效率，開拓面向未來的可持續物流解決方案。」

關於安能物流集團有限公司

安能物流集團有限公司是中國零擔市場領先的快運網絡運營商。作為快運行業中貨運合作商平台模式的先行者，公司通過超過38,000家覆蓋全國的貨運合作商及代理商、直接運營的關鍵分撥及幹線運輸網絡，確保服務的高質量與高可靠性，提供及時而全面的貨物運輸服務，服務的終端客戶覆蓋中國超過99.6%的縣城和鄉鎮。



關於大鉦資本

大鉦資本是一家領先的產業投資機構。目前，大鉦資本管理資產規模約70億美元，專注於中國醫療健康、硬科技、消費升級和企業服務領域內的投資機會。秉承「投資驅動變革」的理念，大鉦資本對選定的公司和企業家進行長期投資，幫助企業制定有效的經營策略及提高運營效率，推動企業成長和行業變革。



關於淡馬錫

淡馬錫是一家總部位於新加坡的國際投資公司。截至2025年3月31日，其投資組合的總值已達4,340億新元。淡馬錫秉持「延延世代，欣欣向榮」的使命信條，致力於為當代及未來世代創造積極影響。公司持續構建具有韌性、前瞻性並能實現長期可持續回報的投資組合。淡馬錫在全球9個國家設有13個辦事處，包括位於亞洲的北京、河內、孟買、上海、深圳和新加坡，以及位於亞洲以外的布魯塞爾、倫敦、墨西哥城、紐約、巴黎、舊金山和華盛頓特區。



關於淡明資本

淡明資本是一家總部位於新加坡的資產管理公司，並在新加坡和上海擁有辦事處。淡明資本旗下基金聚焦於投資在與大中華區有緊密聯繫或重要業務關係的高質量項目。淡明資本採用由主題驅動的投資策略，跨資產類別、行業及發展階段進行投資。淡明資本目前管理資產規模約40億美元，投資者來自全球，包括主權財富基金、基金會、金融機構及家族辦公室。淡明資本為淡馬錫間接全資持有的獨立子公司。





