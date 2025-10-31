財富自由！《新世紀福音戰士》作曲家靠版稅「每月入帳八位數」：嗨到想跳舞

以《新世紀福音戰士》配樂聞名全球的日本國寶級音樂大師鷺巢詩郎，最近在日本電視節目中，分享了他驚人的版稅收入，光是靠著過去創作的音樂，就能讓他每一個月左右，獲得破千萬日圓的豐厚版稅。

鷺巢詩郎負責了整個《新世紀福音戰士》系列配樂。（圖源：エヴァンゲリオン公式）

根據外媒 デイリー 報導，在日本朝日電視臺播出的「プラチナファミリー」節目中，鷺巢詩郎公開了他目前居住中的巴黎豪宅，並提到自己的版稅收入，雖然每次收到的金額會有些浮動，但通常每 3 週就能進帳高達「八位數」的日圓，相當於數千萬日圓。他笑著說：「當你看到八位數的金額出現在眼前時，人是真的會開心到跳起舞來」假如以最低 1,000 萬日圓來說，就是約新台幣 199 萬元。

廣告 廣告

當然，除了《新世紀福音戰士》系列，鷺巢詩郎的音樂才華也展現在眾多知名作品中，像是《BLEACH死神》、《黑色子彈》，以及電影《正宗哥吉拉》和真人版《進擊的巨人》等。驚人的收入也讓他坐擁可觀資產，除了在巴黎的豪宅外，鷺巢詩郎在全球各地還擁有另外 9 處房產，遍及法國、東京與英國，光是他現在住的公寓，就據說是路易十六時代財務大臣住過的豪宅，是一棟兩層樓附地下室的房子，售價 2.6 億日圓，翻修則花了 5,000 萬日圓。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk