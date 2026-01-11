跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
財政預算案下月25日發表 陳茂波：資本帳目仍錄赤字 或適度發債
新一份《財政預算案》將於下月25日發表。財政司司長陳茂波表示，政府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地把握機遇鞏固未來增長動力。他續說，基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字，未來會借助市場力量包括適度發債，以支持基建發展，又指特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率僅約12%，在國際上仍處於非常健康水平。
政府整體開支仍然上升
陳茂波在網誌表示，政府去年提出的加強版的財政整合計劃，在管控開支增幅取得一定效果，加上受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。不過，他指政府整體開支仍然上升，教育、醫療及社會福利3個範疇開支佔整體近六成，政府要精準配置資源、提升效率，確保有限公共資源能用得其所。
《財政預算案》已展開諮詢近月，陳茂波稱去年金融市場表現亮眼，為相關行業帶來更大市場需求及正向預期，貿易行業去年亦因出口強勁為整體經濟提供支持，盛事活動吸引更多旅客訪港，也為市面增添良好氣氛。不過，他指出國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚，不排除未來市場有更趨動盪的可能，本港須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響，又承認本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002459/財政預算案下月25日發表-陳茂波-資本帳目仍錄赤字-或適度發債?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
