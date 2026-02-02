財政預算案｜經民聯建議政府再調低烈酒稅

【Now新聞台】財政預算案本月底「出爐」 ，經民聯主席盧偉國表示，不建議政府大幅派糖，但可增加個人或子女免稅額等減輕市民負擔，又建議政府再調低烈酒稅。

經民聯主席盧偉國：「降低烈酒稅這方面，因為的確，政府接納我們意見之後，烈酒市場真的活化了。這樣不是鼓勵人喝酒，而是作為區域的一個集散地，包括拍賣，其實都是有所收益，所以我們都建議進一步放寬，門檻可以再下降。」

