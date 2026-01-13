財政預算案｜議員促推措施助中產 停削社福界撥款

【Now新聞台】新一份預算案下月發表，有立法會議員在本台節目《時事全方位》指，期望推出針對措施幫助中產階層。有議員就希望不再削減社福界撥款。

立法會議員(選舉委員會)管浩鳴：「我們現在有少許硬撐，例如3個人的工作兩個人做，不斷遲些請人，這樣的前景都擔心窒礙新人入行。但未來日子，其實社會服務需求很大，所以政府要有長遠眼光。萬一有事何人去做？額外的人手就要騰出來，例如今次宏福苑看到差不多所有社福機構都傾巢而出去幫忙。」

立法會議員(九龍東)鄧家彪：「中產一般我理解，交稅要過萬元，例如他要照顧小朋友，不是一併因為中高收入，將免稅額擴大較開心，而是明顯要聚焦要照顧小朋友，可能在照顧小朋友所衍生出來的開支較多寬免、小朋友免稅額較高，一個更全面的托兒服務是很重要。」

