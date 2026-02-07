財政預算案｜邵家輝倡減少抄牌鼓勵市民外出夜消費 陳振英倡加重遲交稅項附加費增加庫務收入

【Now新聞台】財政司司長陳茂波本月25日會發表新一份財政預算案。金融界議員陳振英指，若要增加庫房收入，可考慮加大遲交稅項的附加費；自由黨就希望減少向違泊車輛發告票，鼓勵市民外出夜消費。

自由黨主席邵家輝：「晚上想做好經濟，應該要善用路邊不阻塞交通的地方，不要抄牌這麼多。很多地方、旺角等地方，根本停車場泊位經常不足，所以令到一些朋友不想外出，現在外出只會得告票，不同以前可以叫警員等一會兒，(現在)無法等了，8秒已出告票，嚇到一些人指不想麻煩了，留在家罷了。如何讓市面旺？大家要想想如何平。當然，如果影響交通的話，整輛車拖走吧。」

立法會議員(金融界)陳振英：「過去數年，原來很多人遲交稅款，24至25年度發出了22萬張5%附加費追稅通知書，合共大約要追4000多萬元附加費。如果我們將這附加費各加5%，即我們的庫房有機會再多幾千萬元的收入。」

