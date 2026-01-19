財政預算案2026｜吳傑莊倡推「夜間電子消費券」：平可請食碗雲吞麵

財政預算案2月25日發表，立法會選委界議員吳傑莊提議推「夜間電子消費券」振興夜經濟(有線新聞畫面)

財政預算案2月25日發表，立法會選委界議員吳傑莊提議推「夜間電子消費券」振興夜經濟，助力餐飲、酒吧、戲院等夜間行業經營，惟要視乎政府財政，「便宜一點的請食一碗雲吞麵、夜粥，豪華一點的可以食牛扒。」

吳傑莊今日舉行政策倡議記者會，並邀多位不同背景的市民分享。吳表示，雖然政府財政狀況有所改善，但近年面對財赤問題，經濟狀況不穩固，考慮到北部都會區等大型項目需持續投入，以及未來數年仍要發債，財政承擔龐大，故認為政府不能輕易「派糖」。

建議限晚上9時後在實體商店使用

餐飲業代表陳植漢指夜間市道自疫情後轉冷清，晚上9時過後近乎無食肆營業，建議政府推出「夜間電子消費券」刺激經濟，為期約3個月，並限制在晚上9時至凌晨3時，在本港持牌食肆的實體店舖內使用，不包括外賣平台及網上交易，此舉支持商戶延長營業時間。鼓勵市民走出家門、活躍夜間生活，讓訪港旅客體驗夜間活力，帶動餐飲、零售、旅遊、交通等產業發展，夜間消費券金額由政府商討決定。吳傑莊指提出建議是要拋磚引玉，稱最近不少商界友好訪港「問到我夜晚邊度宵夜，其實我都諗咗好耐都諗唔到提議去邊」，他指夜間電子消費券「便宜一點的請食一碗雲吞麵、夜粥，豪華一點的可以食牛扒，惟這真的要視乎財政。」

倡向中小學生發放「創新科技學習津貼」

吳又提議政府向全港中、小學生發放「創新科技學習津貼」，鼓勵學生學習與應用數字科技及人工智能，並倡議擴大現行「長者醫療券計劃」，升級為覆蓋範圍更廣的「銀髮券」，允許長者按心理健康需要，用於參與有益身心的旅遊活動，「因長者生活得更開心能增強身體抵抗力，降低患病風險」。

