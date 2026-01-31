財政預算案2026｜探訪護老院冀勿削減社福開支 管浩鳴試玩冰壺無得分

管浩鳴試玩冰壺無得分

財政預算案下月25日發表，立法會議員管浩鳴到安老院探訪長者並聽取意見，長者及院長均表示不想財政預算案再削減社福資源，避免服務受到影響。

81歲的李伯伯平日都會在護老院做義工，他向管浩鳴表示政府已經無派錢，質疑為何還要削減社福開支，直言「起碼每人派二千蚊啦！」。

管浩鳴亦與一位92歲的鄧婆婆閒話家常，鄧婆婆希望政府削減「做大生意、賺很多錢」的富人福利，認為長者「老、弱、窮」很可憐，冀政府不要削減這方面的資源。管浩鳴趁探訪期間與長者一同試玩冰壺，可惜無成功得分。

院長希望增加樂齡科技基金

探訪長者之餘，管浩鳴亦聽取護老院李院長的意見。李院長解釋香港已經邁進高齡化社會，對長者的照顧需求只會愈來愈大。如政府持續削減資助，社福機構很難給予長者高質素的晚年生活。另外，他希望「在院舍離世服務」以及「樂齡科技基金」方面的資金可更加充裕，才可完善機構對長者的服務及新增更多設施。

在聽取長者訴求後，管浩鳴總結指，希望政府聽到意見，不要削減社福界開支，避免服務受到影響。他亦希望政府增加對長者的支援，讓他們得以安享晚年。

