財政預算案2026｜會計師公會料財赤大幅收窄至14億元 倡提升個人免稅額紓緩市民壓力

會計師公會估計受惠於股票印花稅收入增加及投資收益好轉，政府財政赤字會由670億元大幅收窄至14億元

財政預算案下月25日發表，會計師公會估計受惠於股票印花稅收入增加及投資收益好轉，政府財政赤字會由670億元大幅收窄至14億元，經營帳目亦會錄得盈餘。

建議宏福苑居民免稅

會計師公會預計到3月，政府財政儲備會錄得約6,529億元，相等於10個月的政府開支。公會執行委員會主席楊澤志今早在電台節目表示，政府仍然管理外匯基金資產，借貸相對少，認為財政狀況穩健。公會建議新一份財政預算案一次性寬減今個年度100%的薪俸稅及利得稅，倡上限提升至5,000元，或提升個人免稅額，以減輕市民壓力。公會亦建議受大埔宏福苑大火影響的市民可獲全額稅務豁免。

另外，公會亦建議提高租置印花稅，同時建議容許購買住宅物業自用的買家，分3年等額分期繳付印花稅，以鼓勵市民買樓取代租樓。

