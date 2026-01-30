財神爺衝業績！年末財運最旺TOP4星座：金牛存款增加、巨蟹無壓力買爆

歲末年終將近，各大品牌紛紛推出優惠，財神爺似乎也開始趕績效。在年底前，有4個星座特別容易接到財神爺送來的驚喜，財運表現相當亮眼。

Top4 巨蟹座：收入與紅包滿滿，購物無壓力

巨蟹座年底的財運非常不錯，除了固定收入，還可能獲得家人或伴侶送的禮物與紅包支持，讓過年過得特別滋潤。在年末促銷或心血來潮想消費時，通常能輕鬆負擔，享受想買就買的快樂。不過在享受財富的同時，若能做好規劃，能讓這份好運持續到明年。

Top3 金牛座：帳戶餘額默默上漲，成為低調發財王

金牛座在年底會發現帳戶餘額變得非常亮眼，是「悶聲發大財」的代表。無論是投資收益、獎金入帳，還是先前沒注意到的退款，都會讓財務狀況大幅改善。看著存款數字上升，會帶來極大的滿足感，但即便財運正旺，仍要記得保持理性的投資觀念。

廣告 廣告

Top2 射手座：人脈帶來財脈，社交場合有驚喜

射手座在年底前要多出門走動，財運大多藏在聚會和社交場合中。像是公司尾牙、朋友聚餐或派對，都可能出現意想不到的財運，例如抽中大獎、獲得新的合作機會，或是得到貴人指點。保持熱情與幽默感，這些意外之財會讓射手座笑到合不攏嘴。

Top1 摩羯座：獎金與回帳入袋，工作回報豐厚

摩羯座在年底前是職場上的財氣擔當。不僅年終獎金有望比預期更厚，先前一直卡關的專案回帳或合作尾款，也有很大機會在年前順利入帳。這份財運來自於長久以來的耕耘，建議拿到這筆額外收入後好好規劃，無論是投資自己、孝敬長輩或存起來，都能讓財氣延續。

延伸閱讀

2026開春財運最佳！4星座運勢旺「像滾雪球」，1、2月好事滿滿

2026年不再靠愛情撐住！這三個星座將「回歸自我」，拿回自己人生主權