天文台今晚發出一號戒備信號
從《財閥家》到《妳和其餘的一切》美出新高度！朴智賢「千金臉」太吸睛，靠芭蕾練出直角肩＋天鵝頸
Netflix最新懸疑大戲《妳和其餘的一切》中，朴智賢飾演含著金湯匙出生的財閥之女「千商燕」，不僅與金高銀上演精彩的演技對決，其優雅的儀態與纖細卻充滿力量感的體態，更是引發了觀眾的熱烈討論。許多人對她那令人稱羨的「直角肩」、修長的「天鵝頸」以及零贅肉的緊緻線條印象深刻。趕快來看看朴智賢的減肥方法～
在《財閥家的小兒子》之前，很多人對朴智賢印象最深刻的作品就是《柔美的細胞小將》了！該劇她飾演男主角具雄的紅粉知己，經常想要挑撥男女主角之間的感情，讓韓國網友看完後都直接封她為年度綠茶角色！
《妳和其餘的一切》朴智賢減肥方法：芭蕾伸展維持「直角肩」
即使已轉型為演員，她依然維持著每天做芭蕾伸展的習慣。這不僅是維持柔軟度的秘訣，更是她雕塑出完美「直角肩」和修長天鵝頸的關鍵，讓她在穿任何衣服時都顯得儀態萬千。即使不是專業舞者，她依舊維持每日伸展的習慣。特別是針對肩頸線條，她會做大量的開肩、擴胸與頸部拉伸動作，這不僅能改善因長時間看劇本、滑手機造成的圓肩駝背，更能練出優雅的「天鵝頸」。
《妳和其餘的一切》朴智賢減肥方法：低鈉飲食，告別水腫
對於需要在鏡頭前展現完美狀態的演員來說，「水腫」是最大的敵人。朴智賢對此有著極高的自覺，她的飲食控制核心就是「低鈉」。盡量避免重鹹、重口味的食物，堅持「低鈉飲食」原則。這不僅能讓臉部和身體的線條更緊緻，對皮膚健康也大有益處。
《妳和其餘的一切》朴智賢減肥方法：盡量都吃「原型食物」
她的日常飲食以能看到原始樣貌的「原型食物」為主，例如水煮的雞胸肉、魚肉、大量的綠色蔬菜和地瓜、糙米等優質澱粉。自己下廚，用天然的香料如胡椒、大蒜、香草來取代鹽和醬油調味。另外她會喝足量的水來幫助身體排出多餘的鈉和廢物，加速新陳代謝，讓身體維持在最輕盈的狀態。
《妳和其餘的一切》朴智賢減肥方法：熱愛戶外運動
除了芭蕾，她也熱愛像是高爾夫球、釣魚、游泳、爬山等許多戶外運動，能幫助大量流汗又能鍛鍊到不同的肌肉群、提升心肺功能，在戶外運動也能幫助她釋放壓力，維持陽光開朗的身心狀態。相比在健身房進行枯燥的器械訓練，朴智賢更享受在戶外球場上揮灑汗水的樂趣。找到一項自己真心熱愛的運動，是能夠長期堅持下去的最大動力，同時也能有效釋放拍戲時累積的壓力。
