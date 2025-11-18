貨機墮海事故 初步報告指飛機發動機降落後繼續加速(梁柏晞報道)

【Now新聞台】一架迪拜抵港貨機上月在機場滑出跑道，引致兩人死亡。民航意外調查機構發表初步報告指，飛機降落後其中一個發動機繼續加速，會調查事故是否涉及人為因素等。

事發於上月20日，一架由阿聯酋航空租用的土耳其ACT貨機在機場北跑道衝落海，期間撞到一架機管局巡邏車，車上兩人死亡。

事發至今約一個月，民航意外調查機構發布初步報告指，涉事飛機起飛前的紀錄顯示4號發動機反推裝置不運作，飛行過程中都處於正常，又指飛行數據記錄儀資料顯示，飛機著陸後收起所有選定的反推裝置，但4號發動機繼續加速，而在飛機偏離跑道後，其餘三個發動機的反推裝置再次啟動。

駕駛艙檢查結果則顯示，其餘三個發動機推力桿關閉，反向推力桿設定為最大值，但4號發動機推力桿處於全速前進推力位置，反推力桿處於最前位置，燃油控制開關設定為運轉模式。

報告指，意外發生時能見度良好，天氣適合飛機運作，所有通訊、導航、監察和空中交通管制設備都運作正常，空中交通管制和涉事飛機之間的通訊正常，意外當日沒有收到跑道指示標識系統損壞的報告，意外前跑道上亦沒有發現外來物。

民航意外調查機構尤其關注事故是否涉及人為因素、安全管理系統等問題，以及有否導致推力桿失控。調查機構已拆卸推力桿、面板和相關模組，送往飛機製造商進行分析，以確定電路或機械方面是否存在任何技術問題，目標一年內完成全面報告。

運輸及物流局局長陳美寶指，會全力支持調查機構以最認真的態度調查。機管局和機場保安有限公司持續與死者家屬提供協助，包括處理賠償問題，土耳其亦已承諾會要求航空公司全力跟進事件。

