貨機墮海事故 初步報告指飛機發動機降落後繼續加速

【Now新聞台】一架迪拜來港貨機，上月在機場衝出跑道導致兩死事故，民航意外調查機構發表初步報告，指飛機降落後其中一個發動機繼續加速，會分析是否涉及人為因素等。

報告指涉事飛機起飛前的紀錄顯示，其中一個發動機反推裝置不運作，而在飛行過程中都是處於正常狀況；但飛機著陸後，該發動機繼續加速。

駕駛艙檢查結果就顯示，發動機的推力桿處於全速前進的推力位置，反推力桿就處於最前的位置，燃油控制開關設定為運轉模式。調查機構已拆除相關模組，並送往飛機製造商詳細分析事故。

運輸及物流局局長陳美寶表示會繼續跟進，全力支持調查機構以最認真的態度調查。

#要聞