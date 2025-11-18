四大飲食平台網購優惠碼大放送！
貨機墮海兩死︱初步調查：起飛前得悉其中一個引擎失靈 降落後「全速前進」未減速︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今年 10 月降落香港機場時從北跑道滑出並墮海，事件導致兩名地勤職員死亡。民航意外調查機構今日（ 18 日）發佈初步報告，發現貨機在起飛時，其 4 號發動機（即引擎）的反推裝置沒有運作，即其中一個減速功能失靈，當飛機降落時，該發動機更進一步處於「全速前進」狀態，導致其餘 3 個發動機即使開啟反推裝置，亦無法阻止飛機偏離跑道，最終墜入海中。
起飛前得悉 4 號發動機反推裝置不運作 獲接納採用
該貨機由 ACT 航空代理阿聯酋航空貨運公司營運 ，機長擁有超過 6,000 小時的總飛行經驗。報告指，貨機在從迪拜出發前，本身就帶有已記錄的技術故障。根據「最低設備清單」，飛機在簽派時，4 號發動機的反推裝置已經不運作 ，但該清單允許飛機在特定條件或限制下繼續運作，並獲運營商的民航監管當局接納採用。
報告續指，飛機飛行過程一直正常，直至飛機在降落後減速時，發動機顯示和機組警告系統（EICAS）出現自動煞車訊息 。EICAS 是波音飛機的綜合電子系統，負責顯示發動機數據和警告異常。
訊息出現後，自動煞車隨即解除，機組人員發出「手動煞車」的呼應。此時，機長從副機長手中接管了飛機的控制 。
4 號發動機處於「全速前進」
根據飛行數據記錄儀的資料 ，機長接管控制權後，4 號發動機在 3 時 52 分 30 秒加速至 90% N1 正推力（推動飛機前進的力量）。4 號發動機隨後繼續加速，並在 3 時 52 分 42 秒達到 107% N1 的高推力 。這與飛機在跑道上應當「減速煞車」的目標完全相反 。
駕駛艙檢查結果證實，4 號發動機推力桿處於全速前進推力位置 ，反推力桿處於最前的位置 。雖然 1 號、2 號及 3 號發動機的反推裝置隨後也嘗試再次啟動 ，但報告指，這些減速的操作都發生在飛機偏離跑道之後。
最終飛機在跑道上轉向左方，在經過滑行道 C6 旁邊時發生跑道偏離，隨後與停放在跑道範圍外的一輛地面保安車輛相撞，導致車輛墜入海中 。飛機繼續穿過機場的圍欄，最終墜入海中，地面車輛上的 2 名安保人員罹難 。
報告指，調查將集中分析這些數據，及了解飛機系統的工程事項及維修紀錄、是否涉及人為因素、機師經驗、安全管理系統等，以確定意外的成因及促成因素。
